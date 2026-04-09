ФСБ отчиталась о задержании жителя Читы по делу о «госизмене». Его назвали внештатным журналистом «Радио Свобода»

Скриншот: «Известия»

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил о задержании жителя Читы по подозрению в «госизмене» (ст. 275 УК РФ), пишут РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на ведомство. По версии силовиков, задержанный — внештатный корреспондент издания «Радио Свобода». 

Имя задержанного не называется, уточняется лишь, что он родился в 1960 году. Суд уже отправил его под арест, пишет ТАСС. В сообщении силовиков отдельно подчеркивается, что задержанный — внештатный корреспондент «Радио Свободная Европа». 

О задержании одного из местных жителей по делу о «госизмене» еще 1 апреля со ссылкой на источник писало издание «Чита.Ру». Оно называло его Александром А., который ранее сотрудничал с изданиями «Каспаров.Ру» и «МБХ медиа». «Сибирский Экспресс» приводил фамилию предполагаемого задержанного, называя его Александр Андреев. 

Издание «Известия» в своем Telegram-канале публикует видео обыска в квартире подозреваемого. 

Подозреваемый, как утверждают силовики, якобы сотрудничал с украинскими спецслужбами: по их версии, он вступил в «подконтрольное Службе безопасности Украины Telegram-сообщество». Утверждается, что он якобы передал Украине данные о неназванном местном издании, которое специализируется «на вопросах освещения хода специальной военной операции», и об одном из объектов критической инфраструктуры.

Позже эти объекты стали целью кибератак, что «временно затруднило исполнение органами власти региона своих обязанностей», говорится в пресс-релизе ФСБ, которое цитируют агентства. 

