«Королева кетамина» Джасвин Сангха, по чьей вине погиб актер Мэтью Перри, получила 15 лет тюремного заключения

Федеральный суд в США приговорил «Королеву кетамина» Джасвин Сангху к 15 годам лишения свободы за продажу этого наркотика, ставшего причиной гибели звезды сериала «Друзья» Мэтью Перри в 2023 году, сообщает Associated Press. Сангха стала третьей из пяти фигурантов дела, кому уже вынесен приговор, причем ее срок, по всей видимости, превысит сроки остальных осужденных вместе взятых. Отмечается, что только ее соглашение о признании вины включало прямое признание ответственности за смерть актера.

Перед оглашением приговора 42-летняя Сангха обратилась к суду и заявила, что ее каждый день преследует чувство стыда. Она признала, что ее решения — не ошибки, а осознанный выбор, который «разрушил жизни людей и их близких». Судья Шерилин Пис Гарнетт, отвечая на ее слова о намерении исправиться, сказала осужденной, что ей предстоит «проявить незаурядную стойкость». Прокуратура в своих материалах назвала Сангху «Королевой кетамина» — она выстроила разветвленную наркосеть, обслуживавшую состоятельных клиентов, что обеспечивало ей роскошный образ жизни.

За четыре дня до смерти Перри Сангха продала ему 25 флаконов кетамина, включая смертельную дозу, за $6000 наличными, как утверждало обвинение. К ней актер обратился после того, как его лечащий врач отказался выписывать кетамин в больших объемах. Промежуточным звеном в цепочке стал доктор Сальвадор Пласенсия, незаконно снабжавший Перри препаратом и приговоренный к 2,5 года заключения. Другой врач отделался восемью месяцами домашнего ареста за то, что передавал кетамин Пласенсии. Личный помощник Перри и его знакомый, выступавшие посредниками, еще ожидают приговора.

На слушании выступил Кит Моррисон — отчим актера и корреспондент программы NBC Dateline. Он сказал суду, что вместе с матерью Перри, Сюзанной, испытывает «ежедневную давящую печаль и скорбь».

Перри скончался в октябре 2023 года в возрасте 54 лет — его тело обнаружили в джакузи в доме в Лос-Анджелесе. Судмедэксперт установил, что основной причиной смерти стало острое воздействие кетамина. Актер принимал этот анестетик легально, по назначению врача, как нетипичное лечение депрессии, однако стал требовать дозы, которые медики отказывались выписывать. По данным прокуратуры, узнав в 2019 году, что проданный ею кетамин привел к гибели другого человека, 33-летнего Коди Маклори, Сангха не остановилась. Та же реакция последовала, когда в 2023 году выяснилось, что именно ее препарат убил Перри.

В августе 2024 года Минюст США подтвердил арест пяти человек по делу о передозировке кетамина, повлекшей смерть Мэтью Перри. В числе обвиняемых были Джасвин Сангха, врач Сальвадор Пласенсия, личный помощник актера Кеннет Ивамаса и еще двое фигурантов.