Немецкий суд вынес предупреждение несовершеннолетнему участнику движения «Последнее поколение» за блокирование ВПП в аэропорту Гамбурга

Суд в Германии не стал наказывать активиста движения «Последнее поколение», который в 2023 году участвовал в акции по перекрытию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Гамбурга, что привело к четырехчасовому простою в его работе. Парня судили как несовершеннолетнего, суд ограничился предупреждением. Приговор был вынесен заочно. Остальных активистов продолжают судить как взрослых. Об этом сообщает Der Spiegel.

В ходе процесса судья Гётц Гёттше выразил уважение к мотивам активистов. Он заявил, что они преследовали благородную и совершенно бескорыстную цель, однако подчеркнул, что помехи работе аэропорта не могут быть оправданы ничем.

Ранее в рамках гражданского иска суд постановил, что активисты должны выплатить €403 тысячи авиакомпании Lufthansa в качестве компенсации ущерба.

13 июля 2023 года активисты «Последнего поколения» ворвались на территорию аэропорта Гамбурга и полностью парализовали его работу, приклеив себя к взлетно-посадочной полосе. Годом позже движение заявило о самороспуске.