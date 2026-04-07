Немецкий суд вынес предупреждение несовершеннолетнему участнику движения «Последнее поколение» за блокирование ВПП в аэропорту Гамбурга

Суд в Германии не стал наказывать активиста движения «Последнее поколение», который в 2023 году участвовал в акции по перекрытию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Гамбурга, что привело к четырехчасовому простою в его работе. Парня судили как несовершеннолетнего, суд ограничился предупреждением. Приговор был вынесен заочно. Остальных активистов продолжают судить как взрослых. Об этом сообщает Der Spiegel. 

В ходе процесса судья Гётц Гёттше выразил уважение к мотивам активистов. Он заявил, что они преследовали благородную и совершенно бескорыстную цель, однако подчеркнул, что помехи работе аэропорта не могут быть оправданы ничем.

Ранее в рамках гражданского иска суд постановил, что активисты должны выплатить €403 тысячи авиакомпании Lufthansa в качестве компенсации ущерба. 

13 июля 2023 года активисты «Последнего поколения» ворвались на территорию аэропорта Гамбурга и полностью парализовали его работу, приклеив себя к взлетно-посадочной полосе. Годом позже движение заявило о самороспуске. 

Статьи по теме

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

