Новости

NASA опубликовало уникальные кадры Artemis II: солнечное затмение с орбиты Луны и Земля за её горизонтом

NASA опубликовало два уникальных снимка, сделанные с борта корабля Orion во время миссии Artemis II. Первое фото получило название Earthset и было сделано 6 апреля 2026 года. На нём Земля «заходит» за лунный горизонт.

NASA

NASA

«“Earthset”, снятый через иллюминатор космического корабля Orion в 18:41 по восточному времени США 6 апреля 2026 года во время облёта Луны экипажем миссии Artemis II. Приглушённо-голубая Земля с яркими белыми облаками заходит за покрытую кратерами поверхность Луны.

Тёмная часть Земли находится в ночи. На освещённой стороне видны закрученные облака над регионом Австралии и Океании.

На переднем плане кратер Ом с террасированными краями и плоским дном, прерываемым центральными пиками. Центральные пики формируются в сложных кратерах, когда поверхность Луны, расплавленная при ударе, выбрасывается вверх в процессе образования кратера».

Фотография Earthset напоминает знаменитый снимок Earthrise, сделанный Биллом Андерсом во время миссии Apollo 8 в 1968 году, предшествовавшей первой высадке человека на Луну.

Второй снимок — The Artemis II Eclipse — также датирован 6 апреля. Он показывает полное солнечное затмение, наблюдаемое с орбиты Луны.

NASA

NASA

«С точки зрения экипажа Луна выглядит достаточно крупной, чтобы полностью перекрыть Солнце, создавая почти 54 минуты полной фазы и значительно расширяя обзор по сравнению с тем, что возможно наблюдать с Земли.

Корона образует светящийся ореол вокруг тёмного диска Луны, раскрывая детали внешней атмосферы Солнца, которые обычно скрыты его яркостью. Также на снимке видны звёзды — обычно их невозможно разглядеть при съёмке Луны, но в условиях затемнения они становятся хорошо заметны.

Эта уникальная точка наблюдения даёт не только впечатляющее визуальное изображение, но и ценную возможность для астронавтов зафиксировать и описать солнечную корону в рамках возвращения человечества в глубокий космос.

На снимке также заметно слабое свечение ближней стороны Луны — оно возникает за счёт отражённого от Земли света».

