NASA опубликовало уникальные кадры Artemis II: солнечное затмение с орбиты Луны и Земля за её горизонтом

«“Earthset”, снятый через иллюминатор космического корабля Orion в 18:41 по восточному времени США 6 апреля 2026 года во время облёта Луны экипажем миссии Artemis II. Приглушённо-голубая Земля с яркими белыми облаками заходит за покрытую кратерами поверхность Луны.

Тёмная часть Земли находится в ночи. На освещённой стороне видны закрученные облака над регионом Австралии и Океании.

На переднем плане кратер Ом с террасированными краями и плоским дном, прерываемым центральными пиками. Центральные пики формируются в сложных кратерах, когда поверхность Луны, расплавленная при ударе, выбрасывается вверх в процессе образования кратера».