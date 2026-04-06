Сотрудникам полиции запретили указывать свое место работы в соцсетях и мессенджерах — СМИ

Российским полицейским запретили рассказывать о своей работе в социальных сетях. Под запретом оказались публикации фото и видео в форме и указание места работы, пишут со ссылкой на источники РБК и URA RU.

По данным URA, соответствующее распоряжение отдал глава МВД Владимир Колокольцев. РБК пишет, что оно касается всех подразделений МВД. Их сотрудникам нельзя публиковать фотографии и видеоролики, на которых они в форме, а также указывать в соцсетях или в статусах в мессенджерах место работы.

Поводом для нововведения источники URA назвали якобы «участившиеся случаи» попыток вербовки полицейских иностранными спецслужбами. Каждого сотрудника теперь обяжут пройти инструктаж на тему, как действовать при контакте с иностранными вербовщиками:

«Согласно инструкциям, сотрудник должен продолжить беседу с вербовщиком и создать видимость заинтересованности в контакте, а затем немедленно сообщить в органы ФСБ», — утверждает собеседник издания.

Еще в 2023-м фотографии и видео о своей работе запретили публиковать сотрудникам Росгвардии. Под ограничения попали посты о себе, других военнослужащих и сотрудниках (в том числе уволенных или гражданском персонале), а также о членах их семей, которые могли бы раскрыть их местонахождение.

