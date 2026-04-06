После депортации из Грузии в Азербайджане задержали журналиста Садыгова, заявлявшего о политическом преследовании

В Азербайджане задержали журналиста и основателя портала Azel.TV Афгана Садыгова — на следующий день после его принудительного выдворения из Грузии. Об этом сообщила его супруга Севиндж Садыгова. На публикацию обратил внимание «Вот Так».

«По полученной мною информации, моего мужа, Афгана Садыгова, задержала полиция, и я точно не знаю, куда его увезли (возможно, в 34-е отделение Хатаинского района)», — написала она.

Накануне Садыгов был депортирован из Грузии в Азербайджан. Его супруга считает это решение политически мотивированным: «Вчера он был депортирован из Грузии в Азербайджан, предположительно, по политическому заказу».

Позже Садыгова написала, что получила информацию об освобождении мужа. Однако связаться с ним пока не удается.

«По последней полученной мною информации, моего мужа, Афгана Садыгова, уже отпустили. Однако, поскольку я пока не могу связаться с ним напрямую, у меня нет точной информации о причинах его задержания. <...>

На фоне произошедшего у меня есть серьезные основания для беспокойства. Всё, что мы пережили до сегодняшнего дня, также показывает, что наша жизнь полностью перевернута и разрушена. В такой ситуации невозможно не волноваться. Именно поэтому я была вынуждена написать об этом в момент его задержания полицией — независимо от того, сколько времени это займет. P.S. Я очень переживаю за жизнь Афгана», — добавила она.

Контекст

Афган Садыгов — оппозиционный азербайджанский журналист. В 2020 году его приговорили к семи годам лишения свободы по обвинению в вымогательстве, однако спустя три года он был помилован и покинул страну.

В 2024 году в Азербайджане против него возбудили новое дело. После этого грузинские силовики задержали его в Тбилиси при попытке вылететь в Турцию. В феврале 2025 года Европейский суд по правам человека запретил его выдачу Азербайджану, и Садыгов оставался в Грузии, не имея возможности покинуть страну.

4 апреля 2026 года грузинские силовики вновь задержали журналиста и доставили в городской суд Тбилиси. На ночном заседании суд постановил выслать его в Азербайджан. Это решение раскритиковали правозащитники и представители оппозиции.

В частности бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила:

«Грубо нарушив решение ЕСПЧ, правящий и изгнавший Афгана Садыгова режим Иванишвили отвергает международное право и права человека».

Обвинения в вымогательстве — одна из самых распространенных статей, по которым на постсоветском пространстве преследуют журналистов и блогеров. Власти используют ее в делах против представителей независимых медиа, утверждая, что те якобы требовали деньги за нераспространение компрометирующей информации.

Супруга журналиста ранее также была задержана в Азербайджане по делу Meydan TV.

Дело Meydan TV

Meydan TV — независимое издание, основанное в 2013 году правозащитником Эмином Милли. Основная тема — расследования коррупции и нарушений прав человека в Азербайджане.

В декабре 2024 года в Баку начались первые задержания сотрудников издания. Были арестованы шесть журналистов, позже дело расширилось: в 2025 году под него попали еще несколько сотрудников и внештатных авторов, а также связанные с редакцией журналисты.

К августу 2025 года следствие завершилось, а обвинения ужесточили — фигурантам вменили сразу несколько статей, включая незаконное предпринимательство, контрабанду, уклонение от налогов и подделку документов. В декабре дело передали в Бакинский суд по тяжким преступлениям, всего по нему проходят 12 человек.

Сами обвиняемые отвергают вину и считают дело политическим. Один из фигурантов, Шамшад Ага, заявил в суде: «В этих процессах и следователь, и прокурор, и судья — Ильхам Алиев».

Журналисты также сообщали о давлении, оказываемом на них в СИЗО. В феврале 2026 года некоторые из них заявили о физическом и психологическом насилии, один из фигурантов объявлял голодовку.

Дело Meydan TV стало следствием политики давления на независимые медиа в стране. Ранее по схожим обвинениям были осуждены сотрудники издания Abzas Media. По данным правозащитников, в Азербайджане под стражей остаются не менее двух десятков журналистов. Судебный процесс по делу Meydan TV продолжается.