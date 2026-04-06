Новости

Апелляционный суд США восстановил решение о взыскании с Палестинской администрации $655 млн в пользу жертв терактов

Федеральный апелляционный суд в Нью-Йорке восстановил решение о взыскании $655,5 млн с Организации освобождения Палестины и Палестинской администрации по иску американских граждан, пострадавших в терактах во время Второй интифады. Об этом сообщает израильское издание Ynet.

Иск был подан в 2004 году семьями погибших и раненных в атаках в Иерусалиме в начале 2000-х годов. В 2015 году присяжные признали ответчиков виновными и присудили компенсацию в рамках Закона о борьбе с терроризмом, однако позже апелляционный суд отменил это решение, указав на отсутствие юрисдикции у американских судов.

Ситуация изменилась после решения Верховного суда США в июне 2025 года, согласно которому американцы могут подавать иски против палестинских структур при определенных условиях.

В новом постановлении апелляционный суд восстановил решение 2015 года.

Дело касается серии атак, в результате которых погибли 33 человека и сотни получили ранения, включая американских граждан. В частности, речь идет о взрыве в столовой Еврейского университета в 2002 году и теракте в автобусе № 19 в 2003 году.

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

