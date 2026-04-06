Турецкое Управление по делам религии признало, что сотрудники его австрийского отделения тратили деньги организации на эскорт-услуги

Заместитель председателя Управления по делам религии Турции Фатих Мехмет Карадже подтвердил в турецком парламенте существование «эскорт-скандала» в венской структуре ведомства — Австро-турецком исламском союзе (АТИС), пишет газета BirGün. Сам союз поначалу категорически отверг обвинения, назвав их клеветой.

По данным издания, из доходов организации несколько сотен тысяч евро расходовались нелегально — часть средств шла на услуги эскорта и развлекательные заведения. Чтобы эти траты не бросались в глаза, их проводили по статьям вроде «расходы на оформление вида на жительство для имамов».

АТИС выпустил опровержение, в котором назвал публикации «беспочвенными измышлениями, клеветой и сплетнями». Союз также указал, что снова поднимать «слухи многолетней давности» — проявление недобросовестности. Однако, как отмечает издание, опровержение фактически подтвердило суть обвинений: в нем уточнялось, что связанные со скандалом лица уже отстранены от работы в организации.

После этого Карадже на заседании комиссии парламента прямо сообщил, что скандал действительно был в 2019 году. По его словам, жалоба поступила в ведомство именно тогда, была проверена инспекцией, а все причастные сотрудники уволены.

Карадже также настаивал на том, что Управление по делам религии провело необходимые дисциплинарные процедуры и ничего не скрывало: