Турецкое Управление по делам религии признало, что сотрудники его австрийского отделения тратили деньги организации на эскорт-услуги

The Insider
Заместитель председателя Управления по делам религии Турции Фатих Мехмет Карадже подтвердил в турецком парламенте существование «эскорт-скандала» в венской структуре ведомства — Австро-турецком исламском союзе (АТИС), пишет газета BirGün. Сам союз поначалу категорически отверг обвинения, назвав их клеветой.

По данным издания, из доходов организации несколько сотен тысяч евро расходовались нелегально — часть средств шла на услуги эскорта и развлекательные заведения. Чтобы эти траты не бросались в глаза, их проводили по статьям вроде «расходы на оформление вида на жительство для имамов».

АТИС выпустил опровержение, в котором назвал публикации «беспочвенными измышлениями, клеветой и сплетнями». Союз также указал, что снова поднимать «слухи многолетней давности» — проявление недобросовестности. Однако, как отмечает издание, опровержение фактически подтвердило суть обвинений: в нем уточнялось, что связанные со скандалом лица уже отстранены от работы в организации.

После этого Карадже на заседании комиссии парламента прямо сообщил, что скандал действительно был в 2019 году. По его словам, жалоба поступила в ведомство именно тогда, была проверена инспекцией, а все причастные сотрудники уволены.

Карадже также настаивал на том, что Управление по делам религии провело необходимые дисциплинарные процедуры и ничего не скрывало:

«Там, где есть люди, к сожалению, могут происходить ошибки — пусть даже никто их не хочет. И когда они выявляются, речи о том, чтобы их замалчивать, быть не может».

Статьи по теме

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

