В Камбодже открыли памятник крысе-саперу, обнаружившей более 100 мин

The Insider
Фото: Reuters

В камбоджийском городе Сиемреап открыли памятник крысе по кличке Магавa, которая прославилась участием в разминировании территорий. Как сообщает Би-Би-Си, это первый в мире монумент, который посвящен животному, обученному обнаружению мин.

Магава, самец гамбийской сумчатой крысы, работал в Камбодже с 2016 года после подготовки в бельгийской некоммерческой организации Apopo. За пять лет он обнаружил более 100 мин и неразорвавшихся боеприпасов, обследовав свыше 141 тысячи квадратных метров — это сопоставимо с площадью около 20 футбольных полей. Благодаря острому обонянию он находил взрывчатые вещества и подавал сигнал саперам, которые затем обезвреживали опасные объекты.

В 2020 году Магава получил золотую медаль британской благотворительной организации PDSA — награду, известную как аналог Георгиевского креста для животных. Он стал первой крысой за 77 лет существования премии, удостоенной этой награды. После выхода на «пенсию» из-за возраста Магава умер в 2022 году.

Памятник установили к Международному дню просвещения по вопросам минной опасности, который отмечается 4 апреля. По данным ООН, в Камбодже проблема мин остается актуальной: более миллиона человек продолжают жить и работать на загрязненных территориях.

В Apopo отмечают, что их программа по обучению так называемых HeroRATS действует с 1990-х годов. Благодаря небольшому весу такие крысы не вызывают детонацию мин, что делает их использование безопасным. Помимо поиска взрывчатки, животных обучают выявлять туберкулез и участвовать в борьбе с незаконной торговлей дикой природой.

В организации добавили, что страна рассчитывает полностью избавиться от мин к 2030 году.

