Компания Planet Labs перестала публиковать спутниковые снимки конфликта на Ближнем Востоке по требованию США

Американская компания Planet Lab приостановила публикацию спутниковых снимков конфликта на Ближнем Востоке по требованию американских властей. Об этом сообщил на своей странице в Twitter (X) журналист научной редакции npr Джефф Брамфилд, опубликовав письмо от компании.

«Во время конфликта на Ближнем Востоке американское государство попросило всех провайдеров спутниковых снимков добровольно воздержаться от публикации изображений данной зоны интересов. Начиная с 9 марта 2026 года компания переходит на модель управляемого доступа, передавая снимки только для исполнения срочных, критически важных задач или в общественных интересах в индивидуальном порядке», — говорится в сообщении. Решение касается в том числе журналистов и СМИ.

Как пишет Der Spiegel, 10 марта компания объявила о введении двухнедельного моратория на доступ к своим снимкам Ближнего Востока из-за войны, а до этого приняла решение воздерживаться от публикации в течение 96 часов. Обычно снимки публикуются в течение нескольких часов, после того как они были сделаны. Согласно законодательству США, любая американская компания, продающая доступ к спутниковым снимкам высокого разрешения, может подвергаться ограничениям по соображениям национальной безопасности.