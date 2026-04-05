В Китае казнили гражданина Франции, осужденного за торговлю наркотиками

В Гуанчжоу казнили 62-летнего гражданина Франции Чан Тао Фуми, приговоренного к смертной казни за торговлю наркотиками еще в 2010 году. Об этом в субботу вечером сообщило французское министерство иностранных дел.

«Несмотря на усилия французских властей, включая попытки добиться гуманитарного помилования для нашего соотечественника, китайские власти решили привести приговор в исполнение после более чем двадцати лет заключения. Мы особенно сожалеем, что команде защиты г-на Чана было отказано в доступе к заключительному судебному заседанию, что является нарушением его прав», — говорится в сообщении.

Как пишет Le Parisien, уроженец Лаоса Чан Тао Фуми был арестован в 2005 году и осужден за участие в сети производителей и торговцев метамфетамином, которая действовала в Китае с 1999 по 2003 год. Изначально его приговорили к пожизненному заключению, однако после появления «новых доказательств» кантональный суд повторно рассмотрел дело и приговорил его к смертной казни.