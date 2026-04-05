Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

Новости

В Китае казнили гражданина Франции, осужденного за торговлю наркотиками

The Insider
Чан Тао Фуми (слева). Фото: China Daily News

В Гуанчжоу казнили 62-летнего гражданина Франции Чан Тао Фуми, приговоренного к смертной казни за торговлю наркотиками еще в 2010 году. Об этом в субботу вечером сообщило французское министерство иностранных дел. 

«Несмотря на усилия французских властей, включая попытки добиться гуманитарного помилования для нашего соотечественника, китайские власти решили привести приговор в исполнение после более чем двадцати лет заключения. Мы особенно сожалеем, что команде защиты г-на Чана было отказано в доступе к заключительному судебному заседанию, что является нарушением его прав», — говорится в сообщении. 

Как пишет Le Parisien, уроженец Лаоса Чан Тао Фуми был арестован в 2005 году и осужден за участие в сети производителей и торговцев метамфетамином, которая действовала в Китае с 1999 по 2003 год. Изначально его приговорили к пожизненному заключению, однако после появления «новых доказательств» кантональный суд повторно рассмотрел дело и приговорил его к смертной казни.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте