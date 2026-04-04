Связанная с российскими спецслужбами сеть вела масштабную кампанию против президента Аргентины Милея — расследование

The Insider
Фото: Reuters

Фото: Reuters

Связанная с российскими спецслужбами сеть La Compagnie (также известная как The Company) в 2024 году проводила кампанию влияния в Аргентине с целью дискредитации президента Хавьера Милея. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на расследование международного консорциума журналистов.

По данным расследования, с июня по октябрь 2024 года сеть организовала публикацию около 250 материалов в более чем 20 аргентинских онлайн-СМИ, а также распространяла контент в соцсетях. На эти цели, как утверждается, было заложено около $280 тысяч. Материалы размещались через посредников — новостные агентства, консультантов и отдельных представителей бизнеса.

Расследователи ссылаются на документы, полученные панафриканским изданием The Continent и проверенные при участии Центра «Досье», «Важных историй», All Eyes on Wagner, Forbidden Stories и OpenDemocracy. Из них следует, что сеть La Compagnie связана с российской Службой внешней разведки (СВР) и структурами, связанными с ЧВК Вагнера.

Журналисты отмечают, что часть публикаций выходила от имени несуществующих авторов. В расследовании приводятся примеры вымышленных аналитиков с поддельными биографиями, а их фотографии оказывались либо украденными, либо сгенерированными с помощью искусственного интеллекта. Некоторые тексты, как утверждается, создавались с использованием ChatGPT.

Контент, по данным расследователей, нередко содержал искажения, преувеличения и фейковые сообщения. В частности, упоминается публикация о якобы задержанных в Чили аргентинцах со взрывчаткой, которая, как следует из документов, была частью попытки спровоцировать напряженность между двумя странами.

В ряде случаев редакции публиковали материалы без проверки авторов и происхождения текстов. По словам опрошенных журналистами представителей медиа, статьи поступали от сторонних поставщиков контента и нередко размещались без должного редакционного контроля. В расследовании отмечается, что такая практика распространена на фоне финансовых трудностей в отрасли и делает СМИ уязвимыми для внешнего влияния.

Помимо размещения публикаций, сеть, как утверждается, занималась сбором политической информации, проведением фокус-групп и подготовкой аналитических материалов о внутренней ситуации в стране. Также в документах говорится о планах повлиять на парламентские выборы 2025 года и о кампаниях в офлайн-среде — включая граффити и баннеры с антивоенными лозунгами.

В расследовании подчеркивается, что операции La Compagnie проводились не только в Аргентине, но и как минимум в 30 странах Латинской Америки и Африки.

Ряд аргентинских СМИ, упомянутых в расследовании, отрицают получение финансирования и утверждают, что публиковали материалы, поступившие от посредников. Однако некоторые источники признали, что получали оплату за размещение отдельных публикаций, хотя суммы могли отличаться от указанных в документах.

Разведка Аргентины заявила, что дело уже расследовано и передано в суд в 2025 году. Президент Хавьер Милей назвал деятельность La Compagnie «шпионажем» и пообещал установить всех прямых и косвенных участников этой сети.

