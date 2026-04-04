В Сирии пятый день проходят массовые протесты с призывом к «войне против евреев»

В Сирии пятый день проходят массовые митинги в поддержку палестинской террористической группировки ХАМАС. Участники акций призывают к войне против евреев и джихаду против Израиля. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu, пропалестинские СМИ и Telegram-каналы, а также израильские СМИ.
Опубликованные видеозаписи показывают протесты в нескольких городах Сирии. Участники размахивают сирийскими и палестинскими флагами, а также флагами ХАМАС. На видео слышны лозунги «Говорят, что ХАМАС — террористы. Вся Сирия — это ХАМАС», «Давайте атаковать евреев».
Как сообщает израильское издание Newsru, 4 апреля на демонстрации в городе Джабла на западе Сирии протестующие «казнили» чучело Нетаньяху. Куклу, одетую в оранжевую тюремную робу, сбросили с балкона под выкрики «Аллах Акбар».
По данным израильского новостного телеканала i24NEWS, в акциях приняли участие и представители сирийских властей: пресс-секретарь МВД Сирии Нур ад-Дина аль-Бабу и сотрудники силовых структур Минобороны.
Акции начались после принятия в Израиле закона о смертной казни для террористов 30 марта.
В разговоре с The Insider израильский журналист, главред сайта 9 канала Роман Янушевский объясняет, что вероятность присоединения Сирии к войне на Ближнем Востоке крайне мала. По его словам, радикальные исламисты действительно занимают ключевые должности в силовых структурах страны, однако президент Ахмед аш-Шараа понимает, что атака Израиля поставит Сирию под угрозу.
«Вероятность того, что Сирия захочет развязать войну с Израилем, пока ей управляет Ахмед аш-Шараа, абсолютно мизерная, потому что он прагматичный политик, который понимает, что не стоит дразнить Израиль. Большая часть его окружения — это исламисты. И ему приходится выполнять очень сложную задачу, балансируя между порывами вот этих исламских боевиков, которые теперь занимают ключевые должности в силовых структурах, и между прагматичными соображениями. Я думаю, что то, что мы видим, — это возможность выпустить пар для той части исламистов, которая управляет Сирией и настроена крайне против Израиля.
При этом буквально позавчера другая группа исламистов пыталась прорваться к израильской границе. Ее остановила сирийская армия, которая, по сути, — бывшие исламистские группировки, сменившие табличку. И это делается принципиально по указанию Ахмеда аш-Шараа. Он понимает, что, если исламистские группировки будут выходить из-под контроля и пытаться самостоятельно атаковать Израиль, это создаст угрозу в первую очередь для Сирии. На территории Сирии уже существует буферная зона, в которой находятся израильские военные. И если Израиль почувствует, что нарастает угроза со стороны сирийского режима или каких-то группировок, то эта буферная зона будет расширена».