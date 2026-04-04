В Сирии пятый день проходят массовые протесты с призывом к «войне против евреев»

Как сообщает израильское издание Newsru, 4 апреля на демонстрации в городе Джабла на западе Сирии протестующие «казнили» чучело Нетаньяху. Куклу, одетую в оранжевую тюремную робу, сбросили с балкона под выкрики «Аллах Акбар».

По данным израильского новостного телеканала i24NEWS, в акциях приняли участие и представители сирийских властей: пресс-секретарь МВД Сирии Нур ад-Дина аль-Бабу и сотрудники силовых структур Минобороны.

Акции начались после принятия в Израиле закона о смертной казни для террористов 30 марта.

В разговоре с The Insider израильский журналист, главред сайта 9 канала Роман Янушевский объясняет, что вероятность присоединения Сирии к войне на Ближнем Востоке крайне мала. По его словам, радикальные исламисты действительно занимают ключевые должности в силовых структурах страны, однако президент Ахмед аш-Шараа понимает, что атака Израиля поставит Сирию под угрозу.