Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

2842

 

 

 

 

 

Новости

Франция экстрадирует российского банкира Владимира Антонова в Литву

The Insider
Иллюстрация к материалу

Французские власти распорядились передать российского банкира Владимира Антонова в Литву, где ему грозит десять лет и шесть месяцев лишения свободы. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на адвоката Антонова — Анри Эрменё. 

Он добавил, что суд «явно не учел конкретную угрозу жизни г-на Антонова в Восточной Европе» и сообщил о подаче апелляции.

Антонов был задержан в середине декабря 2025 года в Морбиане и содержится в тюрьме Ренна.

Как пишет издание, в январе Франция запрашивала сведения об условиях содержания в тюрьме Вильнюса. Прокуратура сочла их соответствующими европейским стандартам. 

Вильнюсский окружной суд в ноябре 2024 года заочно приговорил бывших владельцев ликвидированного банка Snoras Владимира Антонова и Раймондаса Баранаускаса к 10,5 года лишения свободы по делу о растрате средств банка. Уголовное дело было передано в суд Генпрокуратурой Литвы в 2019 году после досудебного расследования, продолжавшегося более семи лет.

Суд признал Антонова и Баранаускаса виновными по восьми эпизодам умышленных преступлений, при этом Антонов был назван их организатором. Также обоим предписано выплатить €375,18 млн в качестве компенсации ущерба.

Банк Snoras, некогда один из крупнейших коммерческих банков Литвы, прекратил деятельность в 2011 году после выявления недостачи примерно в 1 млрд евро. В ноябре того же года власти национализировали банк, а в августе 2012 года он был признан банкротом.

Ранее, в 2019 году, в России Антонов был приговорен к 2,5 года колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей по делу о мошенничестве на 150 млн рублей в банке «Советский». В Латвии, где работала «дочка» Snoras — Latvijas Krajbanka, в 2021 году суд приговорил Антонова к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте