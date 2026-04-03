Франция экстрадирует российского банкира Владимира Антонова в Литву

Французские власти распорядились передать российского банкира Владимира Антонова в Литву, где ему грозит десять лет и шесть месяцев лишения свободы. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на адвоката Антонова — Анри Эрменё.

Он добавил, что суд «явно не учел конкретную угрозу жизни г-на Антонова в Восточной Европе» и сообщил о подаче апелляции.

Антонов был задержан в середине декабря 2025 года в Морбиане и содержится в тюрьме Ренна.

Как пишет издание, в январе Франция запрашивала сведения об условиях содержания в тюрьме Вильнюса. Прокуратура сочла их соответствующими европейским стандартам.

Вильнюсский окружной суд в ноябре 2024 года заочно приговорил бывших владельцев ликвидированного банка Snoras Владимира Антонова и Раймондаса Баранаускаса к 10,5 года лишения свободы по делу о растрате средств банка. Уголовное дело было передано в суд Генпрокуратурой Литвы в 2019 году после досудебного расследования, продолжавшегося более семи лет.

Суд признал Антонова и Баранаускаса виновными по восьми эпизодам умышленных преступлений, при этом Антонов был назван их организатором. Также обоим предписано выплатить €375,18 млн в качестве компенсации ущерба.

Банк Snoras, некогда один из крупнейших коммерческих банков Литвы, прекратил деятельность в 2011 году после выявления недостачи примерно в 1 млрд евро. В ноябре того же года власти национализировали банк, а в августе 2012 года он был признан банкротом.

Ранее, в 2019 году, в России Антонов был приговорен к 2,5 года колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей по делу о мошенничестве на 150 млн рублей в банке «Советский». В Латвии, где работала «дочка» Snoras — Latvijas Krajbanka, в 2021 году суд приговорил Антонова к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества.