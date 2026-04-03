В Ульяновской области сошел с рельсов поезд Москва — Челябинск, есть пострадавшие

The Insider
Инцидент случился в 6:26 мск в районе станции Бряндино Чердаклинского района: с путей сошли семь вагонов, сообщили в РЖД. По данным регионального МЧС, сход произошел на втором пути на 953-м километре. Информация о происшествии поступила в экстренные службы в 7:30 по местному времени (6:30 мск).

Обновление 10:50. Причиной схода поезда с рельсов может быть излом рельса, утверждает RT со ссылкой на источник.

Глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что в результате происшествия «нет ничего критичного».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил со ссылкой на Южно-Уральскую железную дорогу, что погибших нет. По его данным, в поезде находились 157 жителей региона, включая 65 детей: до Златоуста ехали 17 подростков 11–17 лет, до Челябинска — 48 детей 6–17 лет.

Причины происшествия устанавливаются.

По данным Текслера, число пострадавших достигает 22 человек: два пассажира получили переломы (ноги и ключицы), еще около 20 человек получили ушибы, в том числе один ребенок.

