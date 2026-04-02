431

 

 

 

 

 

В Германии расследуют незаконный экспорт в Россию комплектующих и химикатов на миллионы евро

The Insider
Фото: Mindener Tageblatt

Фото: Mindener Tageblatt

В Германии таможенные следователи провели обыски по делу о возможном обходе санкций при поставках в Россию машиностроительных деталей и химических веществ. Речь идет о трех компаниях, которые, по версии следствия, могли организовать экспорт запрещенной продукции на миллионы евро, говорится в сообщении таможенного следственного управления Франкфурта-на-Майне.

Обыски прошли 27 марта в Рейн-Майнском регионе, в том числе во Франкфурте-на-Майне, Оффенбахе и ряде соседних районов. Всего следователи проверили 14 жилых и коммерческих помещений, изъяв документы и электронные носители.

По данным следствия, как минимум две компании могли поставлять продукцию в Россию в обход запрета, используя посредников и логистические компании в третьих странах. Такие поставки квалифицируются как нарушение санкционного режима ЕС.

Расследование ведется под руководством прокуратуры Франкфурта-на-Майне. В ходе обысков также были наложены аресты на активы двух компаний — примерно на €987 тысяч и €148 тысяч.

Дело началось после внешнеэкономической проверки одной из фирм, в ходе которой таможня выявила поставки российским клиентам. В операции участвовали в том числе спецподразделения таможни.

Названия компаний не раскрываются. Обвинения пока не предъявлены, расследование продолжается.

Статьи по теме

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

