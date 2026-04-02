В Германии расследуют незаконный экспорт в Россию комплектующих и химикатов на миллионы евро

В Германии таможенные следователи провели обыски по делу о возможном обходе санкций при поставках в Россию машиностроительных деталей и химических веществ. Речь идет о трех компаниях, которые, по версии следствия, могли организовать экспорт запрещенной продукции на миллионы евро, говорится в сообщении таможенного следственного управления Франкфурта-на-Майне.

Обыски прошли 27 марта в Рейн-Майнском регионе, в том числе во Франкфурте-на-Майне, Оффенбахе и ряде соседних районов. Всего следователи проверили 14 жилых и коммерческих помещений, изъяв документы и электронные носители.

По данным следствия, как минимум две компании могли поставлять продукцию в Россию в обход запрета, используя посредников и логистические компании в третьих странах. Такие поставки квалифицируются как нарушение санкционного режима ЕС.

Расследование ведется под руководством прокуратуры Франкфурта-на-Майне. В ходе обысков также были наложены аресты на активы двух компаний — примерно на €987 тысяч и €148 тысяч.

Дело началось после внешнеэкономической проверки одной из фирм, в ходе которой таможня выявила поставки российским клиентам. В операции участвовали в том числе спецподразделения таможни.

Названия компаний не раскрываются. Обвинения пока не предъявлены, расследование продолжается.