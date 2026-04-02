Правительство РФ внесло в Думу законопроект о миллионных штрафах для криптообменников за незаконные сделки с розничными криптоинвесторами

Правительство РФ направило в Госдуму законопроект с поправками в КоАП, вводящий административную ответственность для криптообменников за незаконные операции с розничными инвесторами.

Новая статья кодекса предусматривает наказание за сделки, которые обменники проводят с неквалифицированными инвесторами в нарушение установленных требований. Должностным лицам грозит штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, организациям — от 700 тысяч до 1 млн рублей. Нормы должны заработать с 1 июля 2027 года, одновременно с введением обязательного требования проводить все сделки исключительно через лицензированных посредников.

Поправки в КоАП разработаны в пакете с основным законопроектом «О цифровой валюте и цифровых правах». Документ устанавливает для неквалифицированных инвесторов-физлиц обязательное электронное тестирование, возможный годовой лимит на покупку (если его введет ЦБ) и ограничение перечня доступных активов только теми криптовалютами, которые допущены к торгам на российских биржах. Квалифицированные инвесторы от этих требований освобождены.

На сами обменники основной законопроект возлагает новые требования по регистрации — российские компании с ежемесячным оборотом свыше 3,5 млн рублей обязаны войти в реестр ЦБ.

С 2026 года в России вводятся штрафы за оплату криптовалютой на территории страны — для физических лиц от 100 тысяч рублей, для юридических — от 700 тысяч рублей. При этом покупать, продавать и обменивать криптовалюту по-прежнему разрешено, как и использовать ее в расчетах с зарубежными контрагентами.