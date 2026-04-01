Операционная компания «Магнита» впервые за 20 лет показала убыток

Операционная компания «Магнита» АО «Тандер» по итогам 2025 года зафиксировала чистый убыток в размере около 22 млрд рублей — первый случай более чем за двадцать лет, когда ключевое юрлицо ретейлера оказалось убыточным. Об этом сообщает РБК.

При этом выручка компании выросла на 13% и превысила 3 трлн рублей. Однако рост расходов оказался значительно выше. В частности, себестоимость продаж увеличилась почти на 14%, коммерческие расходы — на 17%, а затраты на обслуживание долга выросли почти в 1,7 раза — до 163,9 млрд рублей. Прибыль от основной деятельности при этом сократилась.

В компании заявили, что финансовое положение остается устойчивым, а отрицательный результат объяснили масштабной инвестиционной программой. В 2025 году «Магнит» открыл более 2,5 тысячи новых магазинов, обновил свыше 3 тысяч точек, а также инвестировал в развитие логистики. Кроме того, ретейлер завершил сделку по покупке сети «Азбука вкуса».

Представители компании также отметили, что отчетность АО «Тандер» не отражает результаты всей группы, включая сети «Дикси», «Самбери» и другие активы.

Эксперты связывают ухудшение финансовых показателей с ростом долговой нагрузки и удорожанием кредитов, пишет РБК. По оценкам аналитиков, именно увеличение процентных расходов стало ключевой причиной убытка. При этом они ожидают, что в 2026 году ситуация может улучшиться за счет снижения ставок и эффекта от инвестиций.

