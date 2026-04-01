Футболист Федор Смолов заключил мировое соглашение по делу о драке в «Кофемании» и выплатил 4 млн рублей пострадавшему

Футболист Фёдор Смолов заключил мировое соглашение с потерпевшим по делу о драке в московском кафе «Кофемания». Об этом сообщает РАПСИ из зала судебного участка мирового судьи Пресненского района Москвы.

По словам адвокатов, Смолов возместил материальный и моральный вред. Общая сумма компенсации составила 4 млн рублей, из которых 1 млн рублей ранее был внесен в депозит нотариуса. Защита потерпевшего Андрея Попелухи заявила, что после этого у него не осталось претензий к футболисту.

Инцидент произошел утром 28 мая 2025 года на Большой Никитской улице. По версии следствия, во время конфликта с группой посетителей Смолов ударил одного из них по лицу. Экспертиза установила, что пострадавшему был причинен вред здоровью средней тяжести.

Сам футболист в суде вновь принес извинения и заявил, что произошедшее стало для него уроком. Заседание по делу отложили до 3 апреля — государственный обвинитель попросила время для подготовки позиции и обеспечения явки потерпевшего.

В момент происшествия Смолов выступал за «Краснодар» — с ним клуб стал чемпионом России. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.