Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

Новости

Суд изъял у экс-госсекретаря Дагестана Магомедова имущество на 1,2 млрд рублей

The Insider
Фото: Telegram-канал Магомед-Султана Магомедова

Советский районный суд Махачкалы 1 апреля удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры РФ к бывшему государственному секретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову. Суд постановил обратить в доход государства активы, признанные незаконно нажитыми, общей стоимостью свыше 1,2 млрд рублей.

По версии надзорного ведомства, Магомедов, находясь на государственных должностях, вывел из федеральной собственности предприятие «Дагнефтепродукт» и установил над ним контроль. Компания была единственным оператором по перевалке нефти в морском торговом порту Махачкалы и включала десятки объектов инфраструктуры — от земельных участков и зданий до трубопроводов и автозаправочных станций.

На базе этого актива, как утверждает прокуратура, были созданы связанные компании, в том числе «Каспетролсервис», «Нефтепродуктснаб» и «Дагестанские новые технологии», а также управляющая структура «МСБ Холдинг». В июне 2025 года суд обратил эти предприятия в федеральную собственность, оценив их совокупную капитализацию более чем в 95,3 млрд рублей.

В рамках дополнительных проверок было установлено, что часть доходов от деятельности этих компаний направлялась на покупку недвижимости и транспорта, оформленных на родственников и аффилированных лиц Магомедова. В результате нынешнего решения в доход государства взысканы 13 земельных участков, 11 зданий, шесть нежилых помещений, 27 квартир в Махачкале, Пятигорске и Москве, а также 17 автомобилей, включая BMW, Mercedes и Toyota.

Суд постановил немедленно исполнить решение, чтобы предотвратить извлечение прибыли из имущества, признанного коррупционным.

Магомед-Султан Магомедов занимал пост госсекретаря Дагестана с 2021 года, ранее был депутатом и председателем Народного собрания республики, а также основал футбольный клуб «Анжи». В июне 2025 года его задержали после обысков более чем по 50 адресам по делу о приватизации «Дагнефтепродукта», однако позднее отпустили под подписку о невыезде. Источник The Insider в дагестанских госструктурах отмечал, что Магомедов всегда был скорее бизнесменом, чем чиновником, и использовал политический статус для защиты своих активов.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте