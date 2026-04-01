Книги, закупленные в 90-е «на деньги Сороса», убирают из библиотек. В Екатеринбурге исчезнет до трети фонда

The Insider
Иллюстрация к материалу
Available in English

Около 30% книг могут быть изъяты из библиотечного фонда Екатеринбурга, поскольку они были приобретены на средства фонда Сороса. Об этом на заседании городской думы сообщила директор МБУ «Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга» Ирина Черемисинова. Об этом пишет Telegram-канал «Вечерние ведомости», который также опубликовал видео с заявлением Черемисиновой.

Она отвечала на вопрос депутата от партии «Яблоко» Константина Киселёва, касавшийся комплектования библиотек. По словам Черемисиновой, ситуация носит системный характер и связана с изменениями в российском законодательстве.

«Основной массив книг, который закупался в 90-е годы. Мы столкнулись сейчас с изменениями законодательства. Часть книг мы должны убрать из фонда, потому что это приобреталось на деньги Сороса. Это порядка 30% всего нашего комплектования», — сказала она.

На том же заседании исполняющая обязанности директора департамента культуры Екатеринбурга Елена Соколова отметила, что библиотеки уже сталкиваются с нехваткой книг, при этом бюджетных средств на пополнение фондов недостаточно.

Фонд Сороса активно работал в России до 2003 года. Тогда его основатель — Джордж Сорос — объявил о сворачивании благотворительной деятельности в стране. Последним проектом фонда в Свердловской области стало финансирование восстановления музея Павлика Морозова в деревне Герасимовка. 

В 2015 году организация была признана в России «нежелательной» — под тем предлогом, что их деятельность «представляет угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства». Ранее депутаты Госдумы обвиняли фонд в «антироссийской деятельности», а в Совете Федерации включали его в так называемый «патриотический стоп-лист».

