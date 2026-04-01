В белый список интернета попал «православный» порносайт

В российский так называемый «белый список» интернета впервые включен порносайт — это специально созданный «сайт для взрослых» под названием «Матрешка», контент которого тщательно цензурируется. Как стало известно The Insider, попадание сайта в «белый список» произошло не по недосмотру, а стало сознательной мерой подготовки к автономности российского сегмента интернета.

«Как известно, порнотрафик составляет около трети всего передаваемого трафика в интернете, — пояснил The Insider источник в АП, из Управления информационно-коммуникационных технологий. — Вообще эта идея принадлежала Софии Авраамовне [Захаровой], а Кириенко ее поддержал. Логика очень простая: если мы хотим автономного интернета, но блокируем порно, то у нас треть жителей просто выпадает и будет до последнего скачивать VPN и искать другие лазейки. Соответственно, нужен какой-то свой сайт, потому что если просто открыть доступ к какому-нибудь PornHub, то контролировать там ничего невозможно. Уже были прецеденты, причем неоднократные, когда на PornHub закачивались оппозиционные видеоролики».

«Своим» порносайтом оказался «эротический портал» под названием «Матрешка», которых хвалится тем, что на нем представлены только модели славянской внешности, отсутствует ЛГБТ-тематика «и прочие извращения». Контент сайта строго модерируется: запрещены определенные позы и даже полностью обнаженное тело, зато есть отдельные разделы, нацеленные на женщин и нацеленные на мужчин, что администраторы сайта считают очень прогрессивным. Залогиниться на сайте можно с помощью мессенджера Мax.

Как рассказал The Insider один из администраторов, попросивший об анонимности, цензура на сайте не только не делает его менее привлекательным для пользователей, но и, наоборот, может стать его изюминкой:

«Нас упрекают, что у нас все модели одетые, — но это не потому что нам закон что-то там запрещает, на самом деле ничего не запрещает. Это осознанный выбор: народ устал уже от примитивной физиологической порнографии и хочет чего-то нового. У нас упор делается на сюжетные сцены: начальник и секретарша, профессор и студентка, батюшка и послушница, есть и некоторые специфические для России темы, связанные с внезапным ночным обыском у юных активисток или, к примеру, допросом, который проводит ФСБ-шница. Такого на PornHub вы не найдете. И вообще у нас с трафиком все отлично, не сомневайтесь».

Специалисты в области кибербезопасности предупреждают: пользование такими сайтами чревато проблемами, поскольку они одновременно являются способом слежения. Об этом предупреждает киберадвокат Давид Саркисян:

«На этот сайт необходима авторизация либо через российскую симку, либо через Мax, то есть анонимность на нем невозможна. В целом для государства и сейчас небольшая проблема установить, какие с вами связаны гаджеты и геолоцировать их в режиме реального времени, но еще один инструмент слежения никогда не помешает. Кроме того, сам факт популярности этого сервиса будет служить для государства сигналом к тому, что время отрезать российский сегмент интернета от мирового уже пришло. Мессенджеры они уже заменили на российские, есть своя поисковая система, свои стриминговые сервисы, все, что нужно, уже работает автономно. Как только поймут, что есть свое порно, так и дернут рубильник».

Пока, впрочем, с автономным интернетом все не так гладко, как планировалось: москвичи сообщают, что даже «белый список» открывается не всегда и не везде. Власти считают эту проблему временной и от своих намерений отказываться не собираются. Полный переход к «суверенному рунету» может начаться со дня на день.