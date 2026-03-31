В России впервые за более чем два десятилетия разведаны новые запасы лития, передает РИА «Новости». Об этом вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил 31 марта на расширенной коллегии Федерального агентства по недропользованию (Роснедр). Он сказал:

«Обеспечено наращивание показателей по некоторым редким металлам. И впервые более чем за 20 лет открыты новые запасы лития — неотъемлемого компонента высокотехнологичной промышленности».

Патрушев назвал находку стратегически значимой с точки зрения снижения сырьевой зависимости страны от внешних поставщиков. Он добавил, что достигнутый темп разведки надо удерживать, в том числе за счет частного капитала в геологоразведке.

Литий служит главным компонентом аккумуляторных технологий и, кроме того, используется в металлургии, ядерной отрасли, производстве специальной керамики и оптического стекла. Россия исторически не добывает литий самостоятельно, а завозит его — по разным оценкам, около 1000 тонн в год. В феврале 2025 года Владимир Путин на Форуме будущих технологий посетовал, что Россия так и не начала добычу лития, несмотря на имеющиеся возможности, хотя производство могло быть налажено еще 10–15 лет назад.

До введения санкций основными поставщиками карбоната лития в Россию были Чили и Аргентина, однако после 2022 года их место в официальной таможенной статистике заняла Бельгия — через структуры чилийского горнодобывающего гиганта SQM и химической компании Umicore.