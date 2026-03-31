Роскомнадзор потребовал удалить публикацию о том, что Роскомнадзор не справляется с блокировками

The Insider
Иллюстрация к материалу

Роскомнадзор направил требование в адрес редакции «Осторожно, новости» удалить публикацию о проблемах с блокировкой интернет-ресурсов.

Речь идет о посте, в котором пересказывался материал Forbes от 19 марта под заголовком «Обход на сервер: Роскомнадзору становится тяжелее блокировать интернет-ресурсы» (архивная версия на случай удаления материала). В статье со ссылкой на источники утверждалось, что используемые регулятором системы фильтрации трафика перегружены и не справляются с блокировками.

По мнению ведомства, в публикации содержатся «материалы, направленные на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Российской Федерации». РКН потребовал удалить пост в течение суток, пригрозив в противном случае ограничить доступ к ресурсу.

В требовании уточняется, что речь идет о платформе Telegram, где размещен канал. При этом мессенджер уже частично ограничивается в России. Как отмечает редакция, ранее она обращалась за комментарием в Роскомнадзор. В ведомстве тогда опровергли информацию Forbes, и эта позиция была отражена в публикации, однако требование об удалении все равно поступило.

В материале Forbes сообщалось, что из-за перегрузки технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) часть ранее заблокированных сервисов может временно становиться доступной. Среди возможных причин назывались рост объема трафика и дополнительная нагрузка, связанная с замедлением Telegram.

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

