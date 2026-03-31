Власти Беларуси аннулировали паспорта более 15 политзаключенных, которых выслали из страны — Радыё Свабода

Паспорта нескольких белорусских политзаключенных, освобожденных и депортированных из страны, оказались аннулированы. Об этом пишет белорусская служба «Радио Свободы» (Радыё Свабода). 

Издание приводит слова двух бывших политзаключенных — Андрея (имя изменено) и Ильи Дубского. Оба были освобождены и депортированы белорусскими властями 11 сентября прошлого года в составе группы из 50 политических заключенных.

По словам Андрея, он проверил базу данных МВД на предмет того, объявили ли его в розыск в стране. Так он выяснил, что его паспорт недействителен. Документ при этом должен был действовать до 2031 года. 

Дубский также рассказал «Свободе», что проверил свой паспорт 30 марта и обнаружил, что тот недействителен. Ему также выдали запрет на въезд в Беларусь. 

«Можно сказать, что меня лишили гражданства. Мне все равно, что они там сделали. Пусть там сходят с ума. Да, это доставит некоторые неудобства. <...> Без этого паспорта я не могу поехать в другую страну — например, из Литвы в Польшу. Если я воспользуюсь белорусским паспортом, то как минимум столкнусь с административной ответственностью, а может быть, даже и уголовной», — цитирует его издание. 

Оба бывших политзаключенных сейчас проживают в Литве. По словам Дубских, ему известны еще как минимум 16 человек, которые оказались в подобной ситуации. «Радио Свобода» также пишет, что подтвердила подобные случаи и среди других политзаключенных, но не приводит их имен. 

Последнее освобождение политических заключенных в Беларуси произошло 19 марта: пресс-служба Александра Лукашенко тогда сообщила о помиловании 250 человек. Правозащитный центр «Вясна» уточнял, что 15 из них депортированы. Освобождение произошло на фоне визита в Минск американской делегации. Ранее подобные контакты также сопровождались освобождением заключенных. В сентябре 2025 года после переговоров были освобождены 52 человека, в декабре — еще 123. Как правило, за этим следовало послабление санкционного давления на Минск. 

