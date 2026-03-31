Германия намерена вернуть на родину до 80% сирийских беженцев в течение трех лет — Мерц

The Insider
Иллюстрация к материалу

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что большинство сирийских беженцев, находящихся в стране, должны вернуться на родину. По его словам, речь идет примерно о 80% из более чем 900 тысяч сирийских граждан, проживающих в Германии.

Об этом Мерц сообщил на пресс-конференции в Берлине по итогам встречи с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Канцлер уточнил, что возвращение будет происходить в долгосрочной перспективе — в течение ближайших трех лет. По его словам, такая позиция согласована с сирийской стороной.

При этом Мерц подчеркнул, что сирийцы, которые хотят остаться в Германии и хорошо интегрированы в общество, смогут сохранить право на проживание. Отдельно он отметил, что приоритетом станет депортация мигрантов, не имеющих действующего разрешения на проживание, а также лиц, совершивших правонарушения.

Германия была одним из ключевых направлений для сирийских беженцев во время миграционного кризиса 2015–2016 годов. С тех пор многие из них получили гражданство, однако после смены власти в Сирии в 2024 году в стране усилились политические дискуссии о возможном возвращении мигрантов.

Власти Германии также рассчитывают, что возвращающиеся сирийцы смогут участвовать в восстановлении страны. Берлин уже объявил о выделении более €200 млн на поддержку стабилизации ситуации в Сирии.

