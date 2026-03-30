Путин продемонстрировал часы, изготовленные на заводе «Ракета», которым владеет бывший юрист критика Путина, банкира Пугачёва

Журналист ВГТРК Павел Зарубин продемонстрировал крупным планом часы Владимира Путина, которые тот снял и положил на стол перед заседанием Совета по культуре и искусству 25 марта. Он отдельно отметил, что они сделаны в России. Бренд Зарубин не назвал, однако, судя по дизайну, речь идет об изделии Императорской Петергофской фабрики — часового завода «Ракета» в Петергофе, единственного в России предприятия, выпускающего механизмы целиком из отечественных комплектующих.

Путин носит часы «Ракеты» как минимум с 2022 года — тогда на это впервые обратил внимание тот же Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин», подчеркнув переход президента на отечественный аксессуар. В интервью YouTube-каналу «Основатели» владелец завода Дэвид Хендерсон-Стюарт рассказал, что часы изготовлены по индивидуальному заказу, их дизайн эксклюзивен и не предлагается другим покупателям. По его словам, Путин появляется в них почти постоянно. Модель, о которой шла речь в 2022 году, была с циферблатом с римскими цифрами, а нынешняя — с арабскими.

Часы Путина, которые Зарубин показал в 2022 году

Хендерсон-Стюарт — британский подданный с дипломами Оксфорда и Сорбонны. В том же интервью он рассказал, что приехал в Россию в 2005 году по приглашению олигарха Сергея Пугачёва и пять лет проработал в его структурах, в том числе в Международном промышленном банке (Межпромбанке). По данным Forbes, Хендерсон-Стюарт являлся единственным акционером и директором траста, через который Пугачёв контролировал банк. «Коммерсантъ» также указывал на него как контактное лицо при сделках Объединенной промышленной корпорации Пугачёва.

После краха Межпромбанка в 2010 году Пугачёв покинул Россию. Российские власти обвинили его в выводе из банка десятков миллиардов рублей и объявили в международный розыск, однако сам Пугачёв называет себя жертвой политических преследований. Он отказался от российского гражданства, получил французский паспорт и в 2015 году подал иск к России на $14 млрд через международный арбитраж в Париже, который был отклонен в 2020 году.

Хендерсон-Стюарт, в отличие от своего бывшего начальника, остался в России. В интервью «Основателям» он рассказал, что застал на заводе около трех десятков немолодых мастеров, трудившихся в крайне непростых условиях, и решил выкупить предприятие. За несколько лет он довел штат до ста человек и восстановил производство собственного калибра. Сейчас Хендерсон-Стюарт имеет российское гражданство и представляет «Ракету» на международных часовых выставках, в том числе в Дубае.

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

