Путин продемонстрировал часы, изготовленные на заводе «Ракета», которым владеет бывший юрист критика Путина, банкира Пугачёва

Хендерсон-Стюарт — британский подданный с дипломами Оксфорда и Сорбонны. В том же интервью он рассказал, что приехал в Россию в 2005 году по приглашению олигарха Сергея Пугачёва и пять лет проработал в его структурах, в том числе в Международном промышленном банке (Межпромбанке). По данным Forbes, Хендерсон-Стюарт являлся единственным акционером и директором траста, через который Пугачёв контролировал банк. «Коммерсантъ» также указывал на него как контактное лицо при сделках Объединенной промышленной корпорации Пугачёва.

После краха Межпромбанка в 2010 году Пугачёв покинул Россию. Российские власти обвинили его в выводе из банка десятков миллиардов рублей и объявили в международный розыск, однако сам Пугачёв называет себя жертвой политических преследований. Он отказался от российского гражданства, получил французский паспорт и в 2015 году подал иск к России на $14 млрд через международный арбитраж в Париже, который был отклонен в 2020 году.

Хендерсон-Стюарт, в отличие от своего бывшего начальника, остался в России. В интервью «Основателям» он рассказал, что застал на заводе около трех десятков немолодых мастеров, трудившихся в крайне непростых условиях, и решил выкупить предприятие. За несколько лет он довел штат до ста человек и восстановил производство собственного калибра. Сейчас Хендерсон-Стюарт имеет российское гражданство и представляет «Ракету» на международных часовых выставках, в том числе в Дубае.