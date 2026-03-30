Трамп созвал «Божественный комитет», чтобы снять защиту с исчезающих видов в Мексиканском заливе ради нефтедобычи

Администрация Трампа впервые в истории созывает так называемый Божественный комитет — специальный орган, предусмотренный Законом об охране исчезающих видов (ESA), — чтобы фактически отменить природоохранные ограничения для нефтегазовой промышленности в Мексиканском заливе, пишет The Guardian. Формальным основанием служат соображения национальной безопасности: по замыслу Белого дома, снятие ограничений должно способствовать увеличению добычи углеводородов на фоне роста цен на топливо из-за американо-израильской операции против Ирана. В то же время, как отмечает издание, ни одна нефтяная компания с соответствующим запросом к властям не обращалась.

«Божественный комитет» (официальное название — «Комитет по исчезающим видам») созывался лишь трижды за всю историю закона. Его особенность в том, что семь руководителей федеральных ведомств голосуют за то, перевешивают ли экономические выгоды от конкретного проекта интересы защиты охраняемых видов. Если пятеро из них проголосуют «за», проект получает зеленый свет, вне зависимости от угрозы вымирания животных. Заседание намечено на 31 марта.

Под удар рискуют попасть десятки видов: киты Райса, из которых в природе осталось лишь около 51 особи, американские журавли, морские черепахи и другие обитатели залива, чья популяция так и не восстановилась после катастрофического разлива нефти на платформе Deepwater Horizon в 2010 году. Министр обороны Пит Хегсет добивается освобождения от требований ESA всей нефтяной и газовой отрасли в Мексиканском заливе — без привязки к какому-либо конкретному проекту. В том числе предлагается отменить требование к судам соблюдать безопасную скорость движения в восточной части залива и отслеживать местонахождение китов.

Экологические организации уже подали судебные иски против созыва комитета. Директор по правительственным связям Center for Biological Diversity Бретт Хартл подверг сомнению обоснованность ссылки на национальную безопасность. По его словам, Конгресс действительно предусмотрел исключительный режим при принятии ESA — но имел в виду военные учения и маневры, а не цены на нефть. Президент Defenders of Wildlife Эндрю Боуман назвал позицию Хегсета «презрением к правовому порядку и природному наследию Америки».

Администрация Трампа на протяжении всего второго срока последовательно демонтирует экологические ограничения под лозунгом энергетического доминирования. Ранее сообщалось, что авторы программного документа Project 2025, служащего ориентиром для политики нынешней администрации, прямо призывали к полному дерегулированию нефтяной и газовой отрасли.