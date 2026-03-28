CAS отменил штраф, наложенный на Федерацию шахмат РФ, но обязал ее прекратить турниры на оккупированных территориях

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решение по иску Федерации шахмат Украины к Федерации шахмат России и президенту Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадию Дворковичу. Соответствующий документ опубликован на сайте суда.

Федерация шахмат Украины требовала исключить ФШР из FIDE. CAS не удовлетворил это требование, однако постановил вернуть штраф, ранее наложенный на россиян FIDE, в том случае, если он был уже выплачен, и установить срок в 90 дней, в течение которого ФШР должна прекратить любую деятельность на оккупированных территориях Украины. В случае, если это условие не будет выполнено, ФШР отстранят от членства в FIDE на три года автоматически.

В сентябре позапрошлого года апелляционная палата комиссии по этике (FIDE) отменила ранее вынесенное решение о лишении членства ФШР и заменила его на штраф в размере €45 тыс. До этого, в июне того же года, по иску Украины ФШР на два года отстранили от членства в FIDE из-за активной деятельности на оккупированных территориях Украины: в Крыму, «ДНР», «ЛНР» и Херсонской области. Речь шла о привлечении представляющих их шахматистов к участию во всероссийских соревнованиях и аккредитации региональных федераций. Тогда же Дворковичу вынесли выговор за участие в деятельности ФШР, он также был отменен в сентябре. Федерация шахмат Украины в ответ на это подала новую апелляцию, которая рассматривалась уже CAS.