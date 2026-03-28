В Дагестане введен режим повышенной готовности из-за наводнения. Повреждена инфраструктура, несколько десятков человек эвакуированы

В Дагестане после сильных дождей произошло наводнение, в Махачкале затоплены улицы и как минимум 20 частных домов, повреждены несколько подстанций, в некоторых районах десятки тысяч жителей остались без света и воды. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Во всей республике введен режим повышенной готовности. Об этом сообщают «Интерфакс», пресс-служба администрации Махачкалы и Telegram-канал Baza.

По данным Baza, местами уровень воды достигает полутора метров, больше 80 человек удалось эвакуировать на лодках. Из-за наводнения грязь попала в водопровод — вода в Махачкале, Каспийске и Хасавюрте стала мутной, поэтому власти просят жителей пользоваться только бутилированной водой. «Интерфакс» пишет также, что из-за замыканий на ЛЭП произошло отключение электроэнергии в 132 селах восьми районов Дагестана.

Администрация Махачкалы пообещала организовать подвоз питьевой воды и открыла горячую линию для нуждающихся. Также власти отчитались об эвакуации автомобилей, застрявших на затопленных участках. На базе двух колледжей и двух гостиниц развернули пункты временного размещения людей, чьи дома были затоплены, — заявляется, что пока их 73 на всю Махачкалу.