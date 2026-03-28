Данные сотрудников проекта «Роснефти» год выкладывались в открытом доступе. Вместо закрытого чата для билетов им сделали Telegram-канал

Личные данные, включая ФИО, даты рождения и паспортные данные, сотрудников проекта «Восток Ойл» «Роснефти» больше года публиковались в открытом Telegram-канале: по всей видимости, вместо закрытого чата руководство проекта по ошибке создало открытый Telegram-канал, где обсуждались детали логистики и публиковались купленные компанией билеты на самолеты и поезда. Одним из первых на канал обратил внимание политтехнолог Василий Дамов. The Insider изучил публикации и подтвердил личности некоторых сотрудников, которые были заняты на проектах в нефтегазовой сфере.
В открытом Telegram-канале «Билеты „Восток Ойл“» на момент публикации уже больше 1,8 тысячи подписчиков. Из закрепа канала следует, что он предназначен для «сотрудников, выезжающих домой с участка „Восток Ойл“».
«Восток Ойл» — проект «Роснефти», одной из крупнейших российских нефтяных компаний. Его ресурсная база расположена на севере Красноярского края, поэтому в изученных The Insider билетах нередко отправным пунктом является Норильск, расположенный на севере региона. «Восток Ойл» занимается разработкой нефтяных месторождений в регионе, а также строительством порта для вывоза нефти по Северному морскому пути.
Открытый Telegram-канал появился в конце ноября 2024-го. Тогда же в нем появилось первое сообщение, озаглавленное как «Ответы на часто задаваемые вопросы». Из него следует, что всем сотрудникам «необходимо вступить» в эту группу: именно в нее будут отправляться билеты на каждого работника. С момента создания группы в нее были отправлены более семи тысяч PDF-файлов с билетами — зачастую сообщения были опубликованы в формате фамилия, имя + билет.
В некоторых случаях в канал отправляли скриншоты таблиц, в которых были указаны ФИО сотрудников, их должности, мобильные телефоны, а также дата и время вылета.
Первые билеты были отправлены еще в конце февраля прошлого года. 21 марта этого года в Telegram-канале появился пост, в котором был анонсирован переход чата в мессенджер Max. После этого в канале появился и QR-код для перехода в «приватный чат „Билеты Восток-Ойл „СтройПроектСервис““».
The Insider выборочно изучил данные некоторых сотрудников «Восток Ойл». Редакции удалось подтвердить их личность, а также найти доказательства связи со «СтройПроектСервисом», указанным в последних сообщениях, и другими проектами в нефтегазовой отрасли. «СтройПроектСервис» — компания, которая занимается строительством промышленных объектов. На своем сайте она указывает, что специализируется на строительстве «в любых климатических условиях», а среди клиентов перечисляет «Газпром», «Транснефть» и «Роснефть».
Так, например, один из билетов был куплен на имя Романа Ж. В слитых базах данных The Insider обнаружил, что его местом работы на протяжении нескольких лет было указано именно ООО «СтройПроектСервис». На имя Романа билеты покупались как минимум трижды в 2025 году.
Еще несколько человек также оказались связаны с нефтегазовой отраслью и компаниями, которые также занимаются разработкой месторождений или обслуживанием строительства в этой сфере. Например, местами работы как минимум трех человек, чьи имена были в купленных билетах — Дмитрия М., Анатолия Ш. и Владислава М., — были в разное время указаны структуры «Газпрома». В первом случае это было АО «СтройТрансНефтеГаз» — компания, которая позиционирует себя как «одна из ведущих строительных компаний России, выполняющая полный комплекс строительных работ в рамках инфраструктурных проектов нефтегазовой отрасли».
На момент публикации этой новости все перечисленные файлы все еще находятся в открытом доступе и не удалены.