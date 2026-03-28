Данные сотрудников проекта «Роснефти» год выкладывались в открытом доступе. Вместо закрытого чата для билетов им сделали Telegram-канал

Первые билеты были отправлены еще в конце февраля прошлого года. 21 марта этого года в Telegram-канале появился пост, в котором был анонсирован переход чата в мессенджер Max. После этого в канале появился и QR-код для перехода в «приватный чат „Билеты Восток-Ойл „СтройПроектСервис““».

The Insider выборочно изучил данные некоторых сотрудников «Восток Ойл». Редакции удалось подтвердить их личность, а также найти доказательства связи со «СтройПроектСервисом», указанным в последних сообщениях, и другими проектами в нефтегазовой отрасли. «СтройПроектСервис» — компания, которая занимается строительством промышленных объектов. На своем сайте она указывает, что специализируется на строительстве «в любых климатических условиях», а среди клиентов перечисляет «Газпром», «Транснефть» и «Роснефть».

Так, например, один из билетов был куплен на имя Романа Ж. В слитых базах данных The Insider обнаружил, что его местом работы на протяжении нескольких лет было указано именно ООО «СтройПроектСервис». На имя Романа билеты покупались как минимум трижды в 2025 году.

Еще несколько человек также оказались связаны с нефтегазовой отраслью и компаниями, которые также занимаются разработкой месторождений или обслуживанием строительства в этой сфере. Например, местами работы как минимум трех человек, чьи имена были в купленных билетах — Дмитрия М., Анатолия Ш. и Владислава М., — были в разное время указаны структуры «Газпрома». В первом случае это было АО «СтройТрансНефтеГаз» — компания, которая позиционирует себя как «одна из ведущих строительных компаний России, выполняющая полный комплекс строительных работ в рамках инфраструктурных проектов нефтегазовой отрасли».

На момент публикации этой новости все перечисленные файлы все еще находятся в открытом доступе и не удалены.