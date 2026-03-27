В Лондоне россиянина приговорили к тюрьме за избиение подруги сына Трампа. Тот увидел нападение по видеосвязи и вызвал полицию

Матвей Румянцев. Фото: полиция Лондона / PA

Суд в Лондоне приговорил россиянина Матвея Румянцева к четырем годам заключения за нападение на женщину. Это дело привлекло внимание СМИ, поскольку свидетелем проходил младший сын президента США Дональда Трампа, 20-летний Бэррон.

Как пишет The Guardian, 23-летнего Румянцева признали виновным в причинении телесных повреждений, а также в воспрепятствовании правосудию, поскольку он написал из тюрьмы письмо жертве, требуя отозвать обвинение. В то же время подсудимый был признан невиновным по обвинению в изнасиловании.

Во время суда Румянцев признал, что ревновал потерпевшую к Бэррону Трампу, с которым она познакомилась в социальных сетях и поддерживала дружеские отношения, из-за чего они впервые поссорились в 2024 году. Инцидент, после которого россиянина арестовали, произошел в январе 2025 года. По словам Бэррона, который позднее дал показания британской полиции, он позвонил подруге по FaceTime, и когда на звонок ответили, увидел, что ее избивает мужчина, а она плачет, сидя на полу, и что-то говорит по-русски. Через несколько секунд звонок прервался. Сама жертва заявила позднее, что, по ее мнению, Румянцев специально ответил на звонок, поступивший на ее телефон, чтобы показать Бэррону, что «наказывает» ее.

Согласно судебным документам, Бэррон позвонил в британскую полицию и сообщил о произошедшем. «Я звоню из США, мне только что позвонила девушка…  Ее избивают». По данным следствия, избиение продолжалось около часа. Жертва, имя которой не называется, заявила присяжным, что вмешательство Трампа-младшего спасло ей жизнь.

