В Сербии впервые привлекли к ответственности россиянина, делавшего «визараны», за нарушение правила пребывания «90 дней из 180»

Власти Сербии впервые применили правило 90 дней из 180 к иностранцам, живущим в стране по схеме «визарана», сообщает издание русской диаспоры в Сербии Uglavnom.rs. Формально россияне вправе находиться в стране 30 дней с момента въезда по двустороннему соглашению о безвизовом режиме.

Издание писало, что речь пока не идет о массовых задержаниях, однако подобные случаи «перестали быть единичными», а фактическое проживание без оформленного статуса начинают квалифицировать как обход закона — со всеми вытекающими последствиями, вплоть до запрета на въезд.

Однако The Insider связался с Uglavnom.rs, и в издании не смогли предоставить убедительных доказательств наличия более чем одного случая привлечения к ответственности по правилу пребывания в стране 90 дней из 180. В издании пообещали «проверить» информацию и «по остальным случаям поискать в чатах». Стоит отметить, что Россия не входит в список стран, к которым относится указанное выше правило, и если подобные решения не выносились массово ранее, то речь может идти об ошибке.