В Сербии впервые привлекли к ответственности россиянина, делавшего «визараны», за нарушение правила пребывания «90 дней из 180»

Власти Сербии впервые применили правило 90 дней из 180 к иностранцам, живущим в стране по схеме «визарана», сообщает издание русской диаспоры в Сербии Uglavnom.rs. Формально россияне вправе находиться в стране 30 дней с момента въезда по двустороннему соглашению о безвизовом режиме.
Издание писало, что речь пока не идет о массовых задержаниях, однако подобные случаи «перестали быть единичными», а фактическое проживание без оформленного статуса начинают квалифицировать как обход закона — со всеми вытекающими последствиями, вплоть до запрета на въезд.
Однако The Insider связался с Uglavnom.rs, и в издании не смогли предоставить убедительных доказательств наличия более чем одного случая привлечения к ответственности по правилу пребывания в стране 90 дней из 180. В издании пообещали «проверить» информацию и «по остальным случаям поискать в чатах». Стоит отметить, что Россия не входит в список стран, к которым относится указанное выше правило, и если подобные решения не выносились массово ранее, то речь может идти об ошибке.
В марте 2025 года МИД Сербии объявил о гармонизации визовой политики с ЕС до конца 2026 года как обязательном условии полноправного членства в Евросоюзе. К этому дедлайну Сербия обязана ввести визовый режим со странами, гражданам которых требуется виза для въезда в ЕС, и Россия входит в этот список.
В соседней Черногории к концу сентября 2026 года упразднят безвизовый режим для граждан России, что также необходимо для вступления страны в Евросоюз. В ноябре 2025 года черногорский парламент ужесточил условия получения и продления ВНЖ для иностранцев, включая россиян. Черногория — один из главных пунктов назначения для «визаранов» из Сербии, и наоборот.
С 2022 года страна принимает тысячи россиян, уехавших после начала вторжения России в Украину, в Сербии их в 2023 году по-прежнему были рады видеть, по словам экс-премьер-министра Аны Брнабич (ныне — спикер парламента).