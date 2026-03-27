МЧС предупредила жителей Санкт-Петербурга о загрязнении атмосферы и напомнила телефон экстренной службы

Жителям Санкт-Петербурга начали поступать сообщения от РСЧС с предупреждением о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих загрязнению воздуха. В рассылке говорится, что такие условия ожидаются 28 марта. Горожанам также напомнили телефон экстренных служб — 112.

Подобные предупреждения обычно связаны с погодными условиями, при которых вредные примеси хуже рассеиваются в атмосфере — например, при слабом ветре и температурной инверсии. В такие периоды загрязнение воздуха может накапливаться в приземном слое.