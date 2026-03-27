МЧС предупредила жителей Санкт-Петербурга о загрязнении атмосферы и напомнила телефон экстренной службы

Жителям Санкт-Петербурга начали поступать сообщения от РСЧС с предупреждением о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих загрязнению воздуха. В рассылке говорится, что такие условия ожидаются 28 марта. Горожанам также напомнили телефон экстренных служб — 112.
Подобные предупреждения обычно связаны с погодными условиями, при которых вредные примеси хуже рассеиваются в атмосфере — например, при слабом ветре и температурной инверсии. В такие периоды загрязнение воздуха может накапливаться в приземном слое.
При этом в самих уведомлениях не уточняется, с чем именно может быть связано возможное ухудшение качества воздуха. Однако на фоне продолжающихся пожаров в портах Усть-Луга и Приморск в Ленинградской области такие условия могут усиливать эффект от выбросов.
Как ранее писал The Insider, после возгораний, произошедших на фоне атак БПЛА на порт Приморск, сформировался протяженный дымовой шлейф длиной до 200 километров, который распространился в сторону Санкт-Петербурга. Шлейф от пожара в Усть-Луге также виден на спутниковых снимках, однако его протяженность пока сложно оценить.
Как пишет «Осторожно, новости» 27 марта, в городе уже фиксируется ухудшение качества воздуха. По их данным, индекс оценивается как «плохой» (62). По прогнозам, показатель может вырасти до 113 («вредный» уровень). В Приморском, Невском и Красносельском районах Санкт-Петербурга наблюдается дымка.