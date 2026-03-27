Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

1888

 

 

 

 

 

Новости

МЧС предупредила жителей Санкт-Петербурга о загрязнении атмосферы и напомнила телефон экстренной службы

The Insider
Иллюстрация к материалу

Жителям Санкт-Петербурга начали поступать сообщения от РСЧС с предупреждением о неблагоприятных метеоусловиях, способствующих загрязнению воздуха. В рассылке говорится, что такие условия ожидаются 28 марта. Горожанам также напомнили телефон экстренных служб — 112. 

Подобные предупреждения обычно связаны с погодными условиями, при которых вредные примеси хуже рассеиваются в атмосфере — например, при слабом ветре и температурной инверсии. В такие периоды загрязнение воздуха может накапливаться в приземном слое.

Иллюстрация к материалу

При этом в самих уведомлениях не уточняется, с чем именно может быть связано возможное ухудшение качества воздуха. Однако на фоне продолжающихся пожаров в портах Усть-Луга и Приморск в Ленинградской области такие условия могут усиливать эффект от выбросов.

Как ранее писал The Insider, после возгораний, произошедших на фоне атак БПЛА на порт Приморск, сформировался протяженный дымовой шлейф длиной до 200 километров, который распространился в сторону Санкт-Петербурга. Шлейф от пожара в Усть-Луге также виден на спутниковых снимках, однако его протяженность пока сложно оценить. 

Пожар в Усть-Луге, 27 марта 2026

Фото: «Радио Свобода», Planet

Как пишет «Осторожно, новости» 27 марта, в городе уже фиксируется ухудшение качества воздуха. По их данным, индекс оценивается как «плохой» (62). По прогнозам, показатель может вырасти до 113 («вредный» уровень). В Приморском, Невском и Красносельском районах Санкт-Петербурга наблюдается дымка.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте