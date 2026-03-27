Организатор расистских акций в Париже и Берлине скрывается в Москве — «Радио Свободная Европа»

Сербские следственные органы считают Гайича одним из организаторов серии акций в 2025 году. Среди них — обливание зеленой краской Музея Холокоста и нескольких синагог в Париже, а также размещение свиных голов у девяти мечетей. В Берлине участники группы устанавливали пластиковые скелеты рядом с мемориалом жертвам Холокоста.

По материалам дела, с которыми ознакомилось RFE/RL, группа действовала по инструкциям «иностранной разведслужбы», а один из осужденных участников описал Гайича как человека, «тесно связанного с российской службой». Следствие считает, что он организовывал поездки, финансирование и координацию акций: участникам выплачивали от €500 до €1500.

В сентябре 2025 года в Сербии были задержаны 11 человек по подозрению в шпионаже и разжигании расовой ненависти. Трое из них признали вину и получили от шести месяцев до полутора лет домашнего ареста. Гайичу удалось скрыться — он не был среди арестованных и, как следует из расследования, покинул страну.

Официально неизвестно, объявлен ли он в международный розыск. Ни французская прокуратура, ни МВД Сербии не ответили на запросы журналистов по этому поводу. Сербская прокуратура подтвердила лишь, что расследование продолжается и предпринимаются меры для установления всех обстоятельств дела и обеспечения присутствия подозреваемых.

Сам Гайич ранее не был судим, проживал в Нови-Саде и известен под прозвищем Калуђер. На запросы журналистов он не ответил.