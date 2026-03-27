Конференция католических епископов Португалии одобрила 57 из 78 заявок на финансовую компенсацию жертвам сексуального насилия со стороны священников. На них выделили более €1,6 млн. Максимальная сумма на одного человека составит €45 тысяч, минимальная — €9 тысяч. Еще как минимум 10 заявок находится на рассмотрении, 11 — отклонены.

Отказать могут по нескольким причинам: если дело уже было закрыто или отправлено в архив по решению Святого Престола, на момент событий заявитель достиг совершеннолетия и не считался уязвимым взрослым или обвиняемый не принадлежал к духовенству и не выполнял церковных функций.

«Мы хотели бы обратиться прежде всего ко всем жертвам этих злоупотреблений. Мы делаем это с глубоким уважением к их боли и с осознанием того, что имеем дело с глубокими ранами, которые навсегда оставили след в их жизни. Мы признаем всю тяжесть перенесенных страданий, которые так часто годами хранились в молчании, мы искренне ценим свидетельства, которые они нам доверили, и вновь просим прощения за весь причиненный вред», — говорится в обращении епископов.

Всего комиссия, расследовавшая случаи сексуального насилия над детьми и уязвимыми взрослыми, установила, что за последние 70 лет жертвами священников стали по меньшей мере 4815 человек. В 2024 году для компенсации жертвам насилия португальская конференция создала специальный фонд.