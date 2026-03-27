477

 

 

 

 

 

Путин не требовал от крупного бизнеса «скинуться» на войну, но идею одобрил — Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации о призыве к бизнесу добровольно перечислять средства на военные нужды. По его словам, подобные утверждения не соответствуют действительности.

«Это неправда, что она исходила от Игоря Сечина. Это неправда, что говорилось о том, что на СВО деньги. Это неправда, что Путин обращался с такой просьбой», — заявил Песков.

Однако он подтвердил, что такую инициативу выдвинул один из участников закрытой встречи Путина с предпринимателями. 

По версии Кремля, речь шла о добровольном решении отдельного предпринимателя, который предложил выделить значительную сумму «для государства». Свое предложение он аргументировал тем, что многие представители бизнеса начинали деятельность в 1990-е годы при участии государства и потому сейчас считают возможным внести вклад. Песков добавил, что Владимир Путин не выступал с подобной инициативой, хотя «приветствовал» высказанное предложение.

Ранее издание The Bell со ссылкой на источники сообщило, что на закрытой встрече в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей Путин призвал бизнесменов делать добровольные взносы в бюджет на военные нужды. По данным источников, инициатива могла исходить от главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Собеседники издания утверждали, что часть предпринимателей отреагировала на предложение сразу: в частности, Сулейман Керимов якобы пообещал перечислить крупную сумму — 100 млрд рублей. По данным британской газеты The Financial Times, металлургический магнат Олег Дерипаска также согласился внести вклад. Путин между тем заявил участникам встречи, что Россия будет продолжать войну, пока не захватит весь Донбасс, добавили источники.

