Венера имела магнитное поле и сохраняет воду в своей мантии — исследование

The Insider
Группа американских астрофизиков из Вашингтонского университета и Института Карнеги создала компьютерную модель, которая впервые одновременно описывает эволюцию атмосферы, коры, мантии и ядра Венеры на протяжении всей ее истории — 4,5 млрд лет.

Авторы запустили 234 тысячи симуляций с разными начальными условиями и нашли 808 сценариев, которые соответствуют тому, что известно о Венере сегодня, прежде всего о составе ее атмосферы и отсутствии магнитного поля.

Один из главных выводов работы заключается в том, что Венера, скорее всего, в прошлом обладала магнитным полем. В 88% правдоподобных сценариев планета имела собственное магнитное поле на каком-то этапе своей истории. Это означает, что следы древнего магнетизма могут быть законсервированы в горных породах на поверхности Венеры, и будущие миссии теоретически смогут их обнаружить.

Кроме того, принято считать, что Венера полностью лишилась воды в результате неуправляемого парникового эффекта. Однако во всех 808 успешных сценариях симуляции в мантии планеты сохранялось не менее одного «земного океана» воды — заключенной в горных породах, а не жидкой. Ранее считалось, что вода на планете полностью исчезла.

Авторы выделили четыре типа возможной эволюции Венеры. В большинстве сценариев (72%) планета просто постепенно остывала. Примерно в 18% случаев вулканическая активность резко шла на убыль из-за того, что мантия теряла воду и «деревенела». Такой сценарий означает, что Венера сейчас доживает последние миллионы лет своей вулканической активности. Около 10% сценариев предполагают, что внутреннее твердое ядро Венеры сравнительно небольшое, а расплавленная часть ядра сохраняет тепло до сих пор.

Модель также ставит под сомнение гипотезу о «катастрофическом обновлении» поверхности Венеры — резком глобальном вулканическом катаклизме, который якобы полностью перекроил планету около миллиарда лет назад. Ни в одном из сценариев авторы не обнаружили признаков такого взрыва активности. Вместо этого результаты поддерживают идею непрерывного, относительно равномерного вулканизма — который продолжается и сейчас.

