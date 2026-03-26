В Ереване 27 марта пройдут похороны убитой чеченки Айшат Баймурадовой. Власти обещают пустить на похороны всех желающих проститься

Похороны Айшат Баймурадовой, убитой в Ереване осенью 2025 года, состоятся 27 марта в 10:30. Прощание начнется у морга больницы Гераци, после чего гроб с телом перевезут на Нубарашенское кладбище, где ее похоронят. Об этом сообщила правозащитная организация СК SOS. Сбор назначен по адресу: улица Гераци, 5/1.

В СК SOS сообщили The Insider, что организацией похорон Айшат Баймурадовой занимаются следственные органы. При этом тело девушки так и не передали ее близким — в том числе партнеру и друзьям. В организации отметили, что власти Армении пообещали обеспечить достойное проведение похорон и дать возможность всем желающим проститься с Айшат.

По мнению правозащитников, на ситуацию могло повлиять внимание журналистов: представители СМИ направляли запросы и поднимали этот вопрос в интервью с армянскими чиновниками. Кроме того, председатель парламента Армении публично заявлял, что проследит за тем, чтобы похороны прошли надлежащим образом.

Тело Айшат Баймурадовой было найдено 20 октября 2025 года в квартире в Ереване. По данным следствия, причиной смерти могло стать механическое удушение, однако окончательно это установить не удалось. На теле обнаружили кровоизлияния, следы ударов тупыми предметами, а также повреждения, которые могли возникнуть под воздействием высокой температуры.

По словам близких и правозащитников, Баймурадова с детства подвергалась насилию в семье, в том числе сексуализированному. В 17 лет ее выдали замуж, и, как утверждают знакомые, в браке она также сталкивалась с жестоким обращением. В Чечне у Айшат остался ребенок.

Баймурадова покинула Россию с помощью правозащитных организаций, помогающих женщинам с Северного Кавказа. Такие женщины нередко сталкиваются с угрозами так называемых «убийств чести» и преследованием, которое может продолжаться и за пределами страны.

В декабре 2025 года Следственный комитет Армении назвал подозреваемых по делу об убийстве. Ими стали граждане России Карина Иминова и Саидхамзат Байсаров. Как ранее выяснил The Insider, Байсаров в 2018–2019 годах провел не менее года в московском СИЗО по делу о содействии террористической деятельности, но был освобожден без приговора.