Бежавшую из Чечни от родственников Айшат Баймурадову похоронят в Армении. Никто из родственников не забрал ее тело

Убитую в Ереване 23-летнюю чеченку Айшат Баймурадову, бежавшую из России, похоронят в Армении. Об этом пишет «Радио Азатутюн» со ссылкой на Следственный комитет Армении. С момента убийства в октябре прошлого года родственники девушки не забрали ее тело из морга.

Тело Баймурадовой находится в морге Еревана уже более 120 дней. За это время правоохранительные органы Армении дважды обращались к российской стороне с просьбой уведомить об этом родственников. Никто из них, однако, так и не явился, чтобы забрать останки.

Похороны Баймурадовой пройдут за счет государственных средств. Их точная дата неизвестна — ее должен определить следователь.

Добиться выдачи тела ранее пытался ее партнер. Он просил признать именно его потерпевшим по уголовному делу об убийстве. По закону, тело могут передать только родственникам. В конце января кризисная группа СК SOS также опубликовала петицию с призывом как можно скорее передать тело девушки близким.

Тело Айшат Баймурадовой нашли в квартире в Ереване 20 октября 2025 года. Согласно материалам следствия, причиной смерти стало механическое удушение, однако армянский Следственный комитет оговаривается, что однозначно установить это невозможно. На теле были зафиксированы кровоизлияния и следы воздействия тупых предметов, а также повреждения, которые могли быть вызваны воздействием высокой температуры.

В семье девушка с детства подвергалась физическому, в том числе сексуализированному насилию. В 17 лет ее выдали замуж за инструктора по стрельбе Алсолта Телиева, который также издевался над Айшат и, по словам ее друзей, мог подмешивать ей в еду наркотики. В Чечне у Баймурадовой остался ребенок. По словам близких, ее отец в прошлом служил в силовых структурах, а бабушка — двоюродная сестра Ахмата Кадырова, отца Рамзана Кадырова.

Айшат Баймурадова бежала из Чечни с помощью правозащитников, оказывающих помощь женщинам с Северного Кавказа. По их словам, такие женщины нередко сталкиваются с угрозами «убийства чести», домашним насилием и преследованием, а опасность для них может сохраняться даже за пределами России.

В декабре СК Армении назвал имена подозреваемых в убийстве Айшат. Ими оказались граждане России Карина Иминова и Саидхамзат Байсаров. The Insider выяснил, что Байсаров в 2018–2019 годах провел не менее года в московском СИЗО по статье о «содействии террористической деятельности», однако был освобожден без обвинительного приговора.

