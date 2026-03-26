В России растет число дел за неуведомление о втором гражданстве и ПМЖ — «Медиазона»

Число уголовных дел за неуведомление о втором гражданстве или праве на проживание за рубежом увеличивается в России после начала полномасштабной войны в Украине, выяснила «Медиазона». Если в 2021 году было вынесено пять приговоров, то только за первую половину 2025-го — уже 17.

Ответственность за неуведомление действует с 2014 года. По статье 330.2 УК за это грозит штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы. На практике чаще назначают штрафы, но статью используют и как инструмент давления — в том числе против журналистов, активистов и оппозиционных политиков.

Силовики узнают о втором гражданстве или ПМЖ разными способами: при проверках на границе, через запросы в другие страны, во время обысков или даже случайно — например, при досмотре автомобиля или изучении телефона. При этом, как отмечает издание, проблемы могут возникнуть даже у владельцев временного ВНЖ, хотя закон не обязывает о нем сообщать.

На этом фоне власти планируют ужесточить правила. МИД предложил обязать уведомлять о втором гражданстве или виде на жительство даже тех россиян, кто постоянно живет за границей. Если поправки примут, делать это нужно будет через консульства в течение 60 дней после получения статуса, а за нарушение будет грозить та же уголовная статья.