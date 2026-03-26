Европейский парламент проголосовал за запрет приложений, способных с помощью искусственного интеллекта создавать порнографические изображения и видео на основе фотографий реальных людей. Теперь парламенту необходимо согласовать с Советом ЕС конкретные детали запрета. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как отмечает DW, этот законопроект — реакция на скандал вокруг разработанного под руководством американского миллиардера Илона Маска чат-бота Grok. В начале этого года Еврокомиссия начала расследование против нейросети на предмет выполнения законодательства ЕС. С конца декабря пользователи соцсети начали массово направлять чат-боту запросы убрать на снимках одежду с женщин и детей, одеть их в купальники, расположить в сексуальных позах. 31 декабря Маск опубликовал сгенерированное изображение себя в бикини и ракеты SpaceX с обнаженным женским телом. Как писала The New York Times, за девять дней Grok сгенерировал и выложил в открытый доступ не менее 1,8 млн сексуализированных изображений женщин.

Некоторые страны уже принимают собственные меры по борьбе с ИИ-порнографией, в частности, министр юстиции Германии Штефани Хубиг объявила, что намерена внести в парламент законопроект, ужесточающий ответственность за подобные действия. Ее заявление совпало с еще одним громким скандалом: известная немецкая актриса Коллиен Фернандес подала иск против своего бывшего мужа, телеведущего Кристиана Ульмена, который признался в распространении порнодипфейков с ее лицом. До этого актриса много лет добивалась удаления этого контента из интернета, не понимая, кто стоит за его созданием.