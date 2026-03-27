В Испании провели эвтаназию 25-летней девушки, пережившей изнасилование и страдавшей от паралича, болей и депрессии

В Испании 26 марта была проведена эвтаназия 25-летней Ноэлии Кастильо Рамос. Процедура состоялась после почти двух лет судебных разбирательств и была одобрена испанскими судами, включая Конституционный суд и Европейский суд по правам человека. Рамос скончалась в больнице Sant Camil в городе Сант-Пере-де-Рибес (Барселона), что подтвердил департамент здравоохранения правительства Каталонии. Таким образом она реализовала свое решение о достойной смерти после двухлетней юридической борьбы. В возрасте 25 лет Кастильо стала самой молодой пациенткой в Испании, получившей эвтаназию.

Процедура длилась около 15 минут и включала введение набора из трех препаратов. Хотя закон допускает присутствие близких, Ноэлия решила не допускать родителей в последние 15 минут процедуры. Однако за несколько часов до этого они были рядом с ней. Родные провели с ней больше времени, чем планировалось: по просьбе самой Ноэлии они остались еще на час, чтобы попрощаться. Всю ночь она провела с матерью, а утром в больницу приехал и ее отец.

Дело девушки получило широкий общественный резонанс. Отец Ноэлии пытался остановить эвтаназию, подавая жалобы в различные судебные инстанции, включая Верховный суд Испании и европейские органы. Он настаивал, что его дочери требуется психологическая помощь, а не прекращение жизни. Ноэлия Кастильо Рамос добивалась права на эвтаназию с 2024 года в соответствии с испанским законодательством. Ее состояние было признано медицинскими комиссиями тяжелым, хроническим и необратимым. Специалисты также подтвердили, что она способна самостоятельно принимать решения.

Жизнь девушки кардинально изменилась после того, как она стала жертвой группового сексуального насилия. После этого она предприняла попытку самоубийства, получив тяжелые травмы, приведшие к параличу. С тех пор она испытывала постоянную боль и находилась в зависимости от посторонней помощи.

В своих заявлениях Ноэлия неоднократно говорила, что ее повседневная жизнь «ужасна и полна боли», и подчеркивала, что принимает решение осознанно.

Несмотря на одобрение со стороны медицинских и юридических органов, процесс затянулся из-за судебных исков со стороны ее отца. Судебная борьба продолжалась до последнего дня. В тот же день, когда была проведена эвтаназия, за несколько часов до процедуры суд в Барселоне в третий раз отказался принять срочные обеспечительные меры по иску фонда Abogados Cristianos, который пытался добиться ее отмены. Юристы фонда, представлявшие отца девушки, накануне просили назначить ей срочное психиатрическое и психологическое лечение и приостановить процедуру эвтаназии. Это была уже третья попытка добиться запрета через суд. Фонд также подал жалобу на врачей, участвовавших в оценке состояния девушки, обвинив их в подлоге документов и злоупотреблении полномочиями.

Отец Ноэлии до конца не принимал ее решение и пытался остановить процедуру. Однако суды и медицинские комиссии пришли к выводу, что девушка полностью дееспособна и ее решение является осознанным.