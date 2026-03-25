В России на водителей, оштрафованных за отсутствие страховки, запретили налагать повторные штрафы в течение суток

В России вступила в силу поправка к Кодексу об административных правонарушениях, согласно которой водители, получившие один штраф за поездки без надлежащего полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства (ОСАГО), не могут быть наказаны второй раз за то же нарушение в течение следующих 24 часов. 

Соответствующее примечание внесли в статью 12.37 КоАП РФ. «Лицо, совершившее административное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, не привлекается к административной ответственности за второй и последующие случаи выявления такого административного правонарушения в течение двадцати четырех часов с момента первого выявления такого административного правонарушения», — говорится в документе. Согласно этой статье, езда на автомобиле с истекшим полисом ОСАГО, вождение чужого автомобиля, вопреки прописанным в полисе условиям или вовсе без такового, наказываются штрафом от 500 до 3000 рублей. 

С конца прошлого года тарифный коридор ОСАГО (разница между минимальной и максимальной ставкой страхования) был расширен на 15% для автомобилей и на 40% для мотоциклов (в обе стороны). 

