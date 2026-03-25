Власти Филиппин объявили чрезвычайное положение из-за дефицита топлива на фоне войны на Ближнем Востоке

The Insider
Иллюстрация к материалу

Президент Филиппин во вторник объявил чрезвычайное положение в энергетической сфере из-за перебоев с поставками энергоносителей на фоне конфликта на Ближнем Востоке. По оценкам Министерства энергетики страны, запасов топлива осталось примерно на 1,5 месяца. 

Как отмечает Би-би-си, Филиппины стали первой страной, объявившей чрезвычайное положение в сфере энергетики, на фоне войны Израиля и США с Ираном. Страна экспортирует около 98% топлива из стран Ближнего Востока. 

По состоянию на 20 марта правительство заявляло, что у Филиппин есть запас топлива из расчета примерно на 45 дней. Манила намерена закупить еще 1 млн баррелей нефти для создания резервного запаса.

Принятые меры по введению режима ЧП власти объяснили необходимостью обеспечения стабильности энергоснабжения и экономики в целом. Это распоряжение будет длиться год. В последний раз Филиппины объявляли чрезвычайное положение во время пандемии COVID-19 в 2020 году, отмечает Bloomberg. Тогда в стране был введен один из самых строгих в мире режимов изоляции. 

Дефицит энергоносителей на внутреннем рынке привел не только к росту цен, но также создал риск для авиаперевозок. Власти считают, что есть «весьма высокая вероятность» приостановки авиарейсов из-за нехватки топлива. 

Как заявил агентству Reuters посол Филиппин в США Хосе Мануэль Ромуальдес, страна работает с Вашингтоном над получением льгот, которые позволят ей закупать нефть из стран, находящихся под американскими санкциями.

Ранее на этой неделе стало известно, что нормированное потребление топлива ввела Словения. Она стала первым государством — членом ЕС, которое пошло на подобные меры на фоне ближневосточного конфликта. Частные автомобилисты в стране смогут покупать не более 50 литров топлива в день, предприятия и фермеры — до 200 литров.

