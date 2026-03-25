Израиль нанес удар по порту Бендер-Энзели на Каспии, чтобы пресечь российско-иранский маршрут контрабанды оружия — WSJ

Удар, который Израиль нанес 18 марта по иранскому порту Бендер-Энзели на Каспийском море, был направлен на уничтожение ирано-российского маршрута, использовавшегося для поставок боеприпасов, беспилотников и другого вооружения, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Израиль впервые атаковал цель на Каспии, отмечает газета.

Фотографии, верифицированные WSJ, свидетельствуют о том, что повреждена штаб-квартира ВМФ Ирана в порту и уничтожены военные корабли.

Как заявлял ЦАХАЛ, в результате атаки на Бендер-Энзели в прошлую среду были поражены десятки целей, включая корабли, порт, командный центр и верфь для ремонта и обслуживания судов. «Главная цель этого удара заключалась в том, чтобы ограничить российскую контрабанду и показать иранцам, что у них нет системы защиты на Каспийском море», — пояснил бывший командующий ВМС Израиля Элиэзер Маром.

Как передавало иранское информагентство Tasnim, власти Бендер-Энзели обвинили в нападении Израиль и США. По их словам, ударам подверглись здания Главного управления таможни, порта и судоходных организаций. 20 марта Tasnim сообщило еще об одном ударе по Бендер-Энзели, в результате которого, как утверждается, сгорели 16 грузовых судов, принадлежавших местным жителям.

Атаку на порт прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, обвинив американо-израильскую коалицию в том, что та пытается втянуть в войну прикаспийские государства:

«Эта крупнейшая каспийская гавань является важным торгово-логистическим узлом, который активно задействуется для обеспечения российско-иранской торговли, в том числе продовольствием. Задеты экономические интересы России и других прикаспийских государств, поддерживающих транспортное сообщение с Ираном через данный порт. Каспийская акватория всегда воспринималась странами региона и международным сообществом как безопасное пространство мира и сотрудничества. Безрассудные и безответственные действия агрессоров создают угрозу втягивания прикаспийских государств в военный конфликт».

Находясь далеко за пределами досягаемости ВМС США, Каспийское море соединяет российские и иранские порты, расположенные примерно в тысяче километров друг от друга, что позволяет Москве и Тегерану свободно обмениваться оружием, а также другими товарами, включая пшеницу и нефть, пишет WSJ. Этот маршрут особенно важен для перевозки беспилотников «Шахед», которые сейчас производятся и в Иране, и в России.