Взрыв в жилом доме в Севастополе разрушил квартиры в шести многоэтажках. СК заявляет о взрывном устройстве, погибли два человека

The Insider
Фото: Telegram-канал главы оккупационной администрации Севастополя Михаила Развозжаева

В ночь на 24 марта в Севастополе в жилом доме на улице Павла Корчагина произошел взрыв, в результате которого погибли два человека и пострадали не менее 12. Взрыв произошел в квартире на первом этаже, после чего обрушились перекрытия с первого по третий этажи, а в соседнем доме начался пожар.

По данным ТАСС, повреждения получили как минимум шесть многоквартирных домов. В одном из соседних зданий загорелись квартиры в двух подъездах, пожар удалось локализовать. Не менее 40 квартир получили серьезные повреждения. Жителей двух домов эвакуировали, для них развернули пункт временного размещения в школе, часть людей планируется переселить в пансионат.

Следственный комитет сообщил, что погибла 50-летняя хозяйка квартиры, где произошел взрыв, ее сын числится пропавшим без вести. Пострадали члены семьи погибшей — ее дочери 23, 18, 14 и 12 лет, а также другие жильцы дома. Общее число пострадавших — не менее 12 человек.

При этом глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев писал о двух погибших:

«На данный момент, к сожалению, обнаружены 2 погибших». 

Изначально уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности, однако затем его дополнили статьей о незаконном приобретении и хранении взрывного устройства. По версии следствия, эпицентр находился на балконе квартиры. При этом газовое оборудование не повреждено, а признаки внешнего воздействия на дом отсутствуют.

В МЧС и региональном управлении СК отдельно подчеркнули, что версия взрыва бытового газа полностью исключена. На месте работают следователи, криминалисты и взрывотехники, назначено не менее 15 экспертиз. Окончательные причины произошедшего должны быть установлены после их завершения.

Статьи по теме

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

