Взрыв в жилом доме в Севастополе разрушил квартиры в шести многоэтажках. СК заявляет о взрывном устройстве, погибли два человека

По данным ТАСС, повреждения получили как минимум шесть многоквартирных домов. В одном из соседних зданий загорелись квартиры в двух подъездах, пожар удалось локализовать. Не менее 40 квартир получили серьезные повреждения. Жителей двух домов эвакуировали, для них развернули пункт временного размещения в школе, часть людей планируется переселить в пансионат.

Следственный комитет сообщил, что погибла 50-летняя хозяйка квартиры, где произошел взрыв, ее сын числится пропавшим без вести. Пострадали члены семьи погибшей — ее дочери 23, 18, 14 и 12 лет, а также другие жильцы дома. Общее число пострадавших — не менее 12 человек.

При этом глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев писал о двух погибших:

«На данный момент, к сожалению, обнаружены 2 погибших».

Изначально уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности, однако затем его дополнили статьей о незаконном приобретении и хранении взрывного устройства. По версии следствия, эпицентр находился на балконе квартиры. При этом газовое оборудование не повреждено, а признаки внешнего воздействия на дом отсутствуют.

В МЧС и региональном управлении СК отдельно подчеркнули, что версия взрыва бытового газа полностью исключена. На месте работают следователи, криминалисты и взрывотехники, назначено не менее 15 экспертиз. Окончательные причины произошедшего должны быть установлены после их завершения.