При взрыве в здании военной комендатуры в Ленобласти погибли замначальника полевого банка и двое контрактников

В Ленинградской области при взрыве в здании военной комендатуры погибли три человека. Об этом сообщил телеканал «78».

По его данным, среди погибших — заместитель начальника полевого банка, майор Евгений А., а также двое военнослужащих по контракту. Тело одного из них уже извлекли из-под завалов, еще двое, как утверждается, пока не найдены.

Также сообщается об одном пострадавшем. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и открытую рану головы.

Взрыв произошел днем в Сертолово Всеволожского района. В результате частично обрушились второй и третий этажи здания военной комендатуры. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил факт обрушения, однако не стал уточнять данные о погибших и пострадавших.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о нарушении требований пожарной безопасности и халатности. В ведомстве заявили, что в результате происшествия есть пострадавшие, но их точное число не назвали. Обстоятельства взрыва устанавливаются.

По данным издания Astra, инцидент произошел на территории 56-го гвардейского окружного учебного центра Ленинградского военного округа (в/ч 71717). Ранее на базе этой части по поручению губернатора строили учебный центр для подготовки добровольцев, подписавших контракт для отправки в зону боевых действий в Украине.