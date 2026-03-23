Соглашение о свободной торговле между ЕС и объединением латиноамериканских стран Меркосур вступит в силу 1 мая

Соглашение о свободной торговле между Евросоюзом и блоком южноамериканских стран Меркосур вступит в силу 1 мая, передает Assciated Press. Переговоры о нем шли более 25 лет. Дата была установлена после того, как Брюссель получил официальную ноту от Парагвая о ратификации договора — последнего из четырех государств Меркосур, которым предстояло это сделать.

Парламенты Уругвая, Бразилии, Парагвая и Аргентины одобрили документ, связывающий более 700 млн человек и охватывающий 25% мирового ВВП. Боливия, вступившая в Меркосур последней, в переговорах не участвовала, но сможет присоединиться к соглашению в будущем. Отмечается, что для ЕС договор — важная часть стратегии по снижению зависимости от Китая и США.

Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович заявил:

«Приоритет сейчас — превратить соглашение в конкретные результаты, дать европейским экспортерам платформу для использования новых возможностей в области торговли, роста и занятости».

В декабре договор заблокировали фермеры и экологи, а затем Европарламент большинством всего в десять голосов направил его в Суд ЕС для проверки на соответствие европейскому праву. В ответ Еврокомиссия объявила о временном введении соглашения в действие в обход парламентского голосования. Торговля начнется в мае и будет приостановлена только в случае, если суд признает это решение незаконным. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал такой шаг «неприятным сюрпризом» — Париж и Варшава совместно добивались остановки или смягчения договора.

Как пишет AP, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отвергает критику. По ее словам, соглашение необходимо для выживания ЕС в условиях нового глобального беспорядка. На этой неделе она находится в Австралии — на переговорах о возможном торговом договоре, оборонном сотрудничестве и поставках критических минералов.

ЕС и Меркосур подписали соглашение о свободной торговле 17 января в Асунсьоне (Парагвай). Как сказала тогда фон дер Ляйен, договор создает «крупнейшую в мире зону свободной торговли» и охватывает рынок примерно в 700 млн человек.

