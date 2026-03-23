Евросоюз ограничивает участие Венгрии в чувствительных обсуждениях и сокращает объем передаваемой ей конфиденциальной информации. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По их словам, причиной стали опасения, что Будапешт может передавать данные Москве. В связи с этим лидеры стран ЕС все чаще проводят переговоры в узком формате, без участия Венгрии.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что такие подозрения существуют давно. «Новость о том, что люди Орбана информируют Москву о заседаниях Совета ЕС, не должна никого удивлять», — написал он.

Ранее The Washington Post сообщала, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто мог передавать информацию российской стороне во время перерывов в переговорах. Сам он отверг эти обвинения и назвал их «конспирологическими теориями».

По данным источников, официальных мер против Венгрии ЕС пока не принимает, чтобы не повлиять на выборы в стране, назначенные на 12 апреля. Венгерские власти также отрицают обвинения. Министр по делам ЕС Янош Бока назвал сообщения «фейковыми новостями» и попыткой давления в ходе избирательной кампании.

